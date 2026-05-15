Вже 16 травня, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026, який цього року приймає Відень.

Хто буде серед гостей фіналу Євробачення 2026

Під час гранд-фіналу пісенного конкурсу, глядачів очікує спеціальний виступ за участі відомих артистів минулих років. Про це повідомляють організатори шоу.

Представники австрійського мовника ORF зазначили, що до ювілейного концерту запросили виконавців, які свого часу стали яскравими символами конкурсу та залишили помітний слід в його історії.

Йдеться про окремий інтервал-номер, який стане однією з центральних частин фінального вечора. У ньому зберуться артисти, чия творчість і виступи свого часу здобули широку популярність серед єврофанів.

Серед заявлених учасників — Руслана, переможниця конкурсу 2004 року, а також Вєрка Сердючка, яка у 2007-му посіла друге місце та згодом стала одним із найбільш впізнаваних персонажів історії Євробачення.

Також на сцену повернеться Олександр Рибак, тріумфатор 2009 року, і фінський рок-гурт Lordi, який здобув перемогу у 2006-му.

Євробачення 2026: порядок виступу фіналістів

20 країн потрапили до гранд-фіналу за підсумками двох півфіналів, що вже відбулися. Ще п’ять учасників пройшли автоматично. Серед них — країни так званої “Великої п’ятірки”, але цього року їх лише чотири. Це Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також Австрія, яка цього року виконує роль країни-господарки та приймає конкурс у Відні.

Іспанія відмовилася від участі через дискусії довкола присутності Ізраїлю на конкурсі, тому один із традиційних фіналістів вибув із боротьби.

У фіналі Євробачення 2026 порядок виступів відіграє важливу роль, адже саме він формує ритм шоу та впливає на сприйняття кожного номера. Україна теж пройшла до фіналу. Її представить Leleka, яка виступатиме під номером 7.

Євробачення 2026, послідовність виступів учасників:

