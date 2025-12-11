Ісландія офіційно оголосила, що не братиме участь у Євробаченні 2026, яке відбудеться у Відні, столиці Австрії.

Це вже п’ята країна, яка бойкотує міжнародний пісенний конкурс через участь Ізраїлю. Раніше від Євробачення 2026 відмовилися Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди.

Ісландія не братиме участь у Євробаченні 2026

У пресрелізі ісландсього мовника RÚV зазначається, що участь Ізраїлю у Євробаченні 2026 викликала розбіжності як серед членів Європейської мовної спілки (EBU), так і серед громадськості.

Зараз дивляться

Генеральний директор RÚV Стефан Ейрікссон наголосив, що попри внесені зміни до правил конкурсу, які враховували численні зауваження, сумніви щодо їхньої достатності залишаються.

– З огляду на суспільну дискусію в країні та реакцію на рішення EBU, ухвалене минулого тижня, очевидно, що участь RÚV у Євробаченні не викличе ані радості, ані спокою. Тому RÚV вирішила сьогодні повідомити EBU, що не братиме участі в Євробаченні наступного року, – йдеться у пресрелізі.

У заяві наголошується, що пісенний конкурс завжди мав на меті об’єднати ісландський народ, але наразі цього досягти неможливо, і саме з цих міркувань було ухвалено рішення про відмову від участі.

Чи буде ісландський мовник проводити національний відбір наступного року, поки що не вирішено.

Нагадаємо, що Ісландія бере участь у Євробаченні з 1986 року, пропустивши лише конкурси 1998 та 2002 років. У 2025-му країну представляв дует Væb з піснею Róa. У фіналі артисти посіли 25 місце.

Вже наступного року Відень прийматиме ювілейний 70-й конкурс Євробачення. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.