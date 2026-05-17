16 та 17 травня в ефірі СТБ показали нові випуски шоу МастерШеф 17. Цього тижня учасники продовжили боротьбу за місце у топ-10 сезону та пройшли кілька конкурсів із різними умовами.

Як пройшли 21 та 22 випуски МастерШеф 17

Тиждень на проєкті розпочався з конкурсу для підлітків-спортсменів, які захоплюються паркуром. Учасники мали приготувати для 11 гостей калорійні та смачні страви, а також врахувати побажання, які ті озвучили перед стартом випробування.

Наступний конкурс був індивідуальним. Кулінари готували страви, присвячені батькові або людині, яка стала батьком у їхньому житті. Судді оцінювали не лише результат, а й ідею, яку учасники вкладали у свої страви.

Також цього тижня аматори проходили конкурс із 12 міні-тестів, які мали показати їхні професійні навички та кулінарний прогрес за час перебування на проєкті. Перед початком випробування кожен учасник самостійно оцінював свій рівень.

На битві чорних фартухів учасники готували за особливими правилами. Леді Ганна отримала чорну мітку, тому саме вона виконувала всі дії на кухні замість інших кулінарів. Решта учасників не могли залишати свої робочі місця та лише словами пояснювали, що і як потрібно робити.

За умовами конкурсу, якщо хоча б один учасник погано впорався зі стравою — він залишав проєкт. Якщо ж усі чорні фартухи проходили випробування успішно, шоу мала покинути сама Ганна.

Хто покинув МастерШеф 17 у 22 випуску від 17 травня 2026 року

За результатами битви чорних фартухів проєкт залишив Олександр Славінський.

Олександру 40 років, він із Києва та працює консультантом із кавової гостинності та бізнесу. Учасник займається кавовою гастрономією та експериментує з поєднанням різних смаків.

