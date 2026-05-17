Українська співачка Юлія Саніна намагалась відтворити довгий 30-секундний вокаліз LELÉKA з пісні Ridnym.

Юлія Саніна спробувала повторити 30-секундну ноту LELÉKA

Фронтвумен гурту The Hardkiss поділилася цікавим відео в Інстаграмі, де відтворює довгий 30-секундний вокаліз LELÉKA з пісні Ridnym.

– Такий пасаж, що самій захотілося спробувати. LELEKA – молодчинка! – зазначила Юлія Саніна.

Саніній вдалося це зробити, однак вона відверто поділилась, що це дуже складне завдання, а особливо, коли ти виступаєш на Євробаченні.

Зараз дивляться

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Hardkiss (@the_hardkiss)

– Супер складно з урахуванням пульсу підвищеного і бажання організму виштовхнути набране повітря і зробити вдих, – висловила свою думку Саніна, відповідаючи у коментарях під відео.

Нагадаємо, що у фіналі Євробачення-2026 Україну представляла Leléka з піснею Ridnym.

За результатами голосування журі та глядачів українська виконавиця набрала 221 бал і посіла 9 місце.

Після завершення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 українська виконавиця Leléka заявила, що Україна гідно прозвучала на сцені та змогла показати світові власну культуру й музику.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.