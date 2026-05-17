Вокальний виклик, дуже складно: Саніна відтворила 30-секундну ноту Leleka
- Українська співачка Юлія Саніна взяла довгий 30-секундний вокаліз LELÉKA з пісні Ridnym.
- Вона зізналась, що її колега взяла такий пасаж, що самій захотілося спробувати.
- Але, за її словами, це було дуже важко зробити.
Українська співачка Юлія Саніна намагалась відтворити довгий 30-секундний вокаліз LELÉKA з пісні Ridnym.
Юлія Саніна спробувала повторити 30-секундну ноту LELÉKA
Фронтвумен гурту The Hardkiss поділилася цікавим відео в Інстаграмі, де відтворює довгий 30-секундний вокаліз LELÉKA з пісні Ridnym.
– Такий пасаж, що самій захотілося спробувати. LELEKA – молодчинка! – зазначила Юлія Саніна.
Саніній вдалося це зробити, однак вона відверто поділилась, що це дуже складне завдання, а особливо, коли ти виступаєш на Євробаченні.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
– Супер складно з урахуванням пульсу підвищеного і бажання організму виштовхнути набране повітря і зробити вдих, – висловила свою думку Саніна, відповідаючи у коментарях під відео.
Нагадаємо, що у фіналі Євробачення-2026 Україну представляла Leléka з піснею Ridnym.
За результатами голосування журі та глядачів українська виконавиця набрала 221 бал і посіла 9 місце.
Після завершення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 українська виконавиця Leléka заявила, що Україна гідно прозвучала на сцені та змогла показати світові власну культуру й музику.