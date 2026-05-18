Копійки передає: Анна Саліванчук висловилася про аліменти від колишнього
Акторка Анна Саліванчук емоційно висловилася про виховання синів після розлучення з нардепом Олександром Божковим.
За словами артистки, зараз саме вона повністю забезпечує дітей та багато працює, щоб утримувати родину.
Своїми думками зірка поділилася в Instagram-сториз.
Саліванчук про заробітки
У серії дописів акторка пояснила, чому часто поєднує роботу, подорожі та відпочинок. За словами Анни, їй доводиться самостійно заробляти на життя для двох синів.
— Хочеться засмагати. Але треба працювати і заробляти на життя двох хлопчаків, бо тату дітей пох…, — написала Саліванчук.
Також артистка відповіла на критику підписників, які дорікають їй за частий відпочинок.
— Я все встигла — і заробити, і відпочити, і зняти контент. Все заради моїх дітей і своєї чистої душі, — зазначила вона.
Анна додала, що навчилася поєднувати роботу та особисте життя і отримує задоволення від своєї професії.
Саліванчук про ексчоловіка
Окремо акторка висловилася про спілкування ексчоловіка з дітьми. За словами Саліванчук, батько майже не контактує із синами.
— Батько моїх синів не бачить їх, не дзвонить їм, не вітає і не бере слухавку від синів. Але не буду наговорювати — копійки кожного місяця передає, — написала артистка.
Анна Саліванчук повідомила про розрив із нардепом Олександром Божковим у березні 2024 року. Водночас офіційно пара розлучилася ще у травні 2023-го.
Колишнє подружжя прожило разом вісім років та виховує двох синів — Гліба і Микиту.
Раніше акторка вже розповідала, що причиною розлучення стали різні погляди на сімейні цінності та ставлення до родини.