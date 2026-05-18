Акторка Анна Саліванчук емоційно висловилася про виховання синів після розлучення з нардепом Олександром Божковим.

За словами артистки, зараз саме вона повністю забезпечує дітей та багато працює, щоб утримувати родину.

Своїми думками зірка поділилася в Instagram-сториз.

Саліванчук про заробітки

У серії дописів акторка пояснила, чому часто поєднує роботу, подорожі та відпочинок. За словами Анни, їй доводиться самостійно заробляти на життя для двох синів.

— Хочеться засмагати. Але треба працювати і заробляти на життя двох хлопчаків, бо тату дітей пох…, — написала Саліванчук.

Також артистка відповіла на критику підписників, які дорікають їй за частий відпочинок.

— Я все встигла — і заробити, і відпочити, і зняти контент. Все заради моїх дітей і своєї чистої душі, — зазначила вона.

Анна додала, що навчилася поєднувати роботу та особисте життя і отримує задоволення від своєї професії.

Саліванчук про ексчоловіка

Окремо акторка висловилася про спілкування ексчоловіка з дітьми. За словами Саліванчук, батько майже не контактує із синами.

— Батько моїх синів не бачить їх, не дзвонить їм, не вітає і не бере слухавку від синів. Але не буду наговорювати — копійки кожного місяця передає, — написала артистка.

Анна Саліванчук повідомила про розрив із нардепом Олександром Божковим у березні 2024 року. Водночас офіційно пара розлучилася ще у травні 2023-го.

Колишнє подружжя прожило разом вісім років та виховує двох синів — Гліба і Микиту.

Раніше акторка вже розповідала, що причиною розлучення стали різні погляди на сімейні цінності та ставлення до родини.

