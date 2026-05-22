Українці відверто розповіли, які саме риси телеведучої Лесі Нікітюк приваблюють їх найбільше.

Несподівані результати опитування відкрилися під час зйомок шоу єПитання на Новому каналі, черговий випуск якого глядачі побачать уже сьогодні, 22 травня, о 19:00.

У цьому проєкті зіркові команди — від військових та олімпійських чемпіонів до блогерів та артистів — намагаються вгадати реальні відповіді українців на різноманітні, а часом і досить провокаційні запитання.

Дантес поставив на ноги Лесі Нікітюк

Першим відповісти на запитання викликався співак Володимир Дантес — колега Лесі та її суперник у проєкті Хто зверху?. Він був переконаний, що добре знає смаки аудиторії.

— Я не міг не відповісти, це моя колега, партнерка! Думаю, люди завжди першим зважають на чарівні ноги Лесі. Тому був упевнений, що саме вони на першому місці. А ще я спілкуюся з Лесею і бачу в мережі, що вона достатньо часто викладає світлини з декольте або в купальнику. Тож багато хто звертає увагу на груди, — поділився думками артист.

Проте інтуїція частково підвела співака, адже декольте взагалі не було у списку відповідей.

Що назвали респонденти

Загалом українці сформували рейтинг із восьми найпопулярніших відповідей. Як виявилося, у телеведучій цінують не лише зовнішність, а й внутрішні якості:

Ноги — цей варіант став беззаперечним лідером, його обрала 21 людина;

Усе — абсолютну привабливість зірки відзначили 16 респондентів;

Гумор — дотепність Лесі оцінили 11 опитаних;

Зріст — приваблює девʼять людей;

Харизма — набрала вісіс голосів;

Подача себе та манера поведінки — завоювали прихильність семи людей;

Губи — виділили пʼятеро опитаних;

Очі — замикають топ голосування.

Реакція Лесі Нікітюк

Сама Леся Нікітюк відреагувала на такі результати з фірмовою самоіронією та гумором, хоча й не приховувала свого подиву від самого запитання.

— Ви що, знущаєтеся? Ви реально запитали таке в людей? Не знаю, хто мене так підставив у цьому шоу! А виявляється, я сексуальна! Хоча, напевно, відповідь “все” дали мої родичі. А от за зріст — правда. Усі, коли мене бачать наживо, кажуть: “Ого, ви така висока!” Ну, звісно, я ж у телевізорі маленька. Але дякую вам усім! — прокоментувала ведуча.

Джерело : Новий канал

