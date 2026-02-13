Співачка Аліна Гросу, яка готується вперше стати мамою, розкрила ще одну таємницю.

Виявилося, що артистка приховувала стать майбутнього малюка від своєї наставниці та близької подруги родини Ірини Білик.

Причина виявилася доволі несподіваною – Аліна просто засоромилася сказати зірці, що її прогноз не справдився.

Гросу приховала від Білик стать дитини

Стосунки артисток тривають роками: Білик хрестила рідного брата Аліни й тривалий час була наставницею артистки у шоу-бізнесі.

Крім цього, Ірина була впевнена, що в Гросу народиться дівчинка, і навіть сказала, що ніколи не помиляється у таких передбаченнях. Тому співачка вирішила приховати від неї новину.

– Я, як дізналась, що наша манюнічка – синочок, засоромилась їй сказати, що вона помилилась. Навіть пішла після гендер-паті перепровірити все на УЗД. Там мені дуже гарно показали, де пуповина, а де ні, – розповіла майбутня мама.

Аліна Гросу про гендер-паті

Гросу розповіла, що святкування було максимально закритим — лише вона з малюком у животику, чоловік та оператор. Виконавиця зізналася, що їй не хотілося гучних гулянь.

До вчорашнього дня про стать дитини не знали навіть родичі знаменитості. Ба більше, через народні прикмети всі навколо переконували артистку, що в неї народиться саме донька.

Втім, сама Аліна каже, що була б однаково рада і хлопчику, і дівчинці, й обом одночасно, адже в її родині дуже люблять дітей.

– У нас гарантовано починається етап “цей мужчина тільки мій”, синочка-корзиночка, залюблена дитиночка. Вже переживаю, як не залюбити цього хлопця, – жартома додає співачка.

Аліна Гросу додала, що малюк дуже активний і великий для цього терміну вагітності. Зірка сподівається, що стане гарною мамою та зможе виховати “справжнього чоловіка”.

