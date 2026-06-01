Співачка Аліна Гросу похрестила сина Марка-Габріеля, який народився цього квітня. Хрещеною мамою хлопчика стала попдива Ірина Білик.

Таїнство провели у храмі в Чернівцях, де свого часу хрестили саму Аліну. До слова, в мережі нерідко вважали, що саме народна артистка України була хрещеною Гросу. Проте, насправді співачка хрестила її брата.

— З моменту як зіронька Аліна Гросу засяяла на небосхилі українського шоу-бізнесу, багато хто був переконаний, що я є її справжньою хрещеною мамою. Насправді ж усі ці роки Аліна називала мене своєю “хрещеною мамою в українському шоу-бізнесі” — людиною, яка підтримувала її творчий шлях та була поруч у важливі моменти професійного становлення, — пояснила Ірина.

Тепер Білик і Гросу стали кумами. Аліна зазначила, що дуже щаслива довірити сина такій важливій людині в своєму житті.

— Я безмежно щаслива, що хрестини мого синочка стали чудовим приводом уперше за багато років зібрати за одним столом усіх наших рідних та близьких друзів. Для мене це був день, сповнений любові, тепла та вдячності. Ми так рідко маємо можливість зупинитися та побути разом, тому ці моменти назавжди залишаться у моєму серці, — поділилася Аліна Гросу.

Раніше, співачка зізнавалася, що приховала від Ірини Білик стать своєї дитини. Як пояснила артистка, вона тоді засоромилася сказати, що прошгноз Білик не справдився. Адже попдіва казала, що в Аліни буде дівчинка.

