Незмінна ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій сьогодні, 3 червня, відзначає день народження. Цього року зірка святкує ювілей — 40 років.

Як Юлія підкорювала столицю, кого вважає найближчою людиною та що цінує найбільше — розповідаємо у добірці цікавих фактів про іменинницю.

Про день народження

Для ведучої це свято — улюблене й очікуване, адже в дитинстві дні народження завжди проходили особливо.

Батьки могли подарувати щось заздалегідь, нагадуючи, що це “на день народження”, однак і в сам день свята на Юлію чекали подарунки, солодощі та кульки.

Підкорення Києва

Юлія 15 років тому приїхала з Чернівців до столиці з дипломом політологині, досвідом роботи на ТБ і радіо та амбітними мріями. Але шлях виявився непростим: цілий рік дівчина ходила кастингами, отримуючи відмови.

Вона вже вирішила повертатися додому, коли доля подарувала шанс. Її запросили вести прогноз погоди в ранковому шоу. Так почалася історія успіху, яка згодом привела Юлію до Ранку у великому місті.

11 років етерів Ранку у великому місті

Вже понад 11 років Юлія Зорій веде інформаційно-розважальну програму Ранок у великому місті. Вона була першою ведучою проєкту і залишається його обличчям зараз.

Пишається, що жодного разу не проспала етер на 6:30 і старається не спізнюватися. Робота на телебаченні навчила головного: помилки — це не привід засмучуватися, а найцінніший досвід.

Про чоловіка Олексія

Юля зізнається, що найближча людина в її житті — чоловік Олексій, з яким вона одружена понад пʼять років.

Він для неї — найбільша опора, найбільша любов і найкращий друг.

Родинне тепло і традиції

На великі свята родичі Юлії збираються у бабусі й дідуся у Чернівцях, щоб побути разом і відзначити важливі дати.

Юля тепло розповідає про свого тата, який не пропускає жодного випуску Ранку у великому місті, про молодшу сестру Тому, яка зараз живе і працює у Італії. Про маму, якої зараз вже нема, і про яку ведуча завжди згадує з любов’ю.

Породичалася з найкращою подругою

З ведучою й акторкою Талою Калатай Юлія Зорій познайомилась на одному з телеканалів. Вони відразу знайшли багато спільного, а згодом стали найкращими подругами.

Нещодавно Юлія стала хрещеною мамою для Екатеріне, доньки Тали. Як жартують зараз подруги: ось вже і породичалися.

Багатокітна родина

У Юлі й Олексія – багатокітна родина: доросла кішка Аля і котики-бешкетники Хаймарс і Соломон. Історій про котів у Зорій – велика кількість.

Наприклад, як Хаймарс і Соломон крадуть їжу зі столу і весь час бешкетують, а старша Аля демонстративно не помічає чотирилапих пустунчиків.

Психологія як покликання

Юлія не тільки ведуча на каналі ICTV2, а також практикуюча психологиня. З початком повномасштабного вторгнення надавала безкоштовні консультації людям, має свою практику.

Каже, саме зараз, у складні часи, допомога людям надає їй сил, щоб вистояти і рухатися далі. Нещодавно Юлія Зорій стала ведучою у подкасті ОнлайнТерапія.

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