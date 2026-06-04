Киркоров приписал себе победу Болгарии на Евровидении 2026: DARA публично возразила
- Победительница Евровидения 2026 Dara рассказала, когда и где была написана песня Bangaranga.
- В комментариях певица резко ответила поклонникам Киркорова, которые призвали ее быть более благодарной.
Победительница Евровидения 2026, болгарская певица Dara, отреагировала на заявления российского певца Филиппа Киркорова, который ранее утверждал, что именно благодаря ему Болгария одержала первую в истории победу на конкурсе.
Певица оставила комментарий под публикацией Киркорова в Instagram, где подчеркнула, что песня Bangaranga была создана еще за несколько лет до конкурса, а успех стал результатом работы большой команды.
Киркоров заявил, что “выиграл” Евровидение
В своей публикации путинист рассказал, что Болгария шесть лет не участвовала в Евровидении из-за финансовых трудностей.
По его словам, в 2025 году он познакомился с тогдашним гендиректором Болгарского национального телевидения (БНТ) Эмилом Кошлуковым и якобы помог найти инвестора, который профинансировал возвращение страны на конкурс.
Также певец утверждал, что его продюсерская компания Dream Team участвовала в подготовке представительницы Болгарии. В частности, он упомянул продюсера Илиаса Кокотоса и композитора Димитриса Контопулоса.
— Болгария — родина моего отца, и именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт Евровидения. Морально я доволен. Я выиграл этот конкурс, — заявил певец.
Ранее Филипп Киркоров также заявлял, что лично контактировал со шведским хореографом Фредриком Ридманом, который впоследствии присоединился к созданию номера Dara для Евровидения 2026.
Dara ответила в комментариях
Под публикацией Киркорова певица оставила короткий, но довольно резкий комментарий.
— Со всем уважением, Bangaranga была написана в 2023 году на Sofia Songwriting Camp, — написала Dara.
После этого поклонники Киркорова начали призывать победительницу Евровидения 2026 проявить больше благодарности российскому артисту. В ответ певица лаконично написала: Be quiet (замолчите).
Dara также поблагодарила людей и организации, которых считает причастными к успеху проекта. Среди них и композитор Димитрис Контопулос.
Его имя ранее привлекло внимание украинских еврофанов, поскольку композитор работал над конкурсными песнями представителей России на Евровидении, когда страна еще участвовала в конкурсе. Одним из постоянных творческих партнеров Контопулоса был Филипп Киркоров.