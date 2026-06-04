Победительница Евровидения 2026, болгарская певица Dara, отреагировала на заявления российского певца Филиппа Киркорова, который ранее утверждал, что именно благодаря ему Болгария одержала первую в истории победу на конкурсе.

Певица оставила комментарий под публикацией Киркорова в Instagram, где подчеркнула, что песня Bangaranga была создана еще за несколько лет до конкурса, а успех стал результатом работы большой команды.

Киркоров заявил, что “выиграл” Евровидение

В своей публикации путинист рассказал, что Болгария шесть лет не участвовала в Евровидении из-за финансовых трудностей.

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По его словам, в 2025 году он познакомился с тогдашним гендиректором Болгарского национального телевидения (БНТ) Эмилом Кошлуковым и якобы помог найти инвестора, который профинансировал возвращение страны на конкурс.

Также певец утверждал, что его продюсерская компания Dream Team участвовала в подготовке представительницы Болгарии. В частности, он упомянул продюсера Илиаса Кокотоса и композитора Димитриса Контопулоса.

— Болгария — родина моего отца, и именно сейчас, в день рождения папы, я решил закрыть для себя гештальт Евровидения. Морально я доволен. Я выиграл этот конкурс, — заявил певец.

Ранее Филипп Киркоров также заявлял, что лично контактировал со шведским хореографом Фредриком Ридманом, который впоследствии присоединился к созданию номера Dara для Евровидения 2026.

Dara ответила в комментариях

Под публикацией Киркорова певица оставила короткий, но довольно резкий комментарий.

— Со всем уважением, Bangaranga была написана в 2023 году на Sofia Songwriting Camp, — написала Dara.

После этого поклонники Киркорова начали призывать победительницу Евровидения 2026 проявить больше благодарности российскому артисту. В ответ певица лаконично написала: Be quiet (замолчите).

Dara также поблагодарила людей и организации, которых считает причастными к успеху проекта. Среди них и композитор Димитрис Контопулос.

Его имя ранее привлекло внимание украинских еврофанов, поскольку композитор работал над конкурсными песнями представителей России на Евровидении, когда страна еще участвовала в конкурсе. Одним из постоянных творческих партнеров Контопулоса был Филипп Киркоров.

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