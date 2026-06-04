Кіркоров приписав собі перемогу Болгарії на Євробаченні 2026: Dara публічно заперечила
- Переможниця Євробачення 2026 Dara розповіла, коли та де написали пісню Bangaranga.
- У коментарях артистка різко відповіла прихильникам Кіркорова, які закликали її бути вдячнішою.
Переможниця Євробачення 2026, болгарська співачка Dara, відреагувала на заяви російського співака Філіпа Кіркорова, який раніше стверджував, що саме завдяки йому Болгарія здобула першу в історії перемогу на конкурсі.
Артистка залишила коментар під дописом Кіркорова в Instagram, де наголосила, що пісня Bangaranga була створена ще за кілька років до конкурсу, а успіх став результатом роботи великої команди.
Кіркоров заявив, що “виграв” Євробачення
У своєму дописі путініст розповів, що Болгарія шість років не брала участі в Євробаченні через фінансові труднощі.
За його словами, у 2025 році він познайомився з тодішнім гендиректором Болгарського національного телебачення (БНТ) Емілом Кошлуковим і нібито допоміг знайти інвестора, який профінансував повернення країни на конкурс.
Також співак стверджував, що його продюсерська компанія Dream Team брала участь у підготовці представниці Болгарії. Зокрема, він згадав продюсера Іліаса Кокотоса та композитора Дімітріса Контопулоса.
— Болгарія — батьківщина мого батька, і саме зараз, у день народження тата, я вирішив закрити для себе гештальт Євробачення. Морально я задоволений. Я виграв цей конкурс, — заявив співак.
Раніше Філіп Кіркоров також заявляв, що особисто контактував зі шведським хореографом Фредріком Рідманом, який згодом долучився до створення номера Dara для Євробачення 2026.
Dara відповіла в коментарях
Під дописом Кіркорова співачка залишила короткий, але доволі різкий коментар.
— З усією повагою, Bangaranga була написана у 2023 році на Sofia Songwriting Camp, — написала Dara.
Після цього прихильники Кіркорова почали закликати переможницю Євробачення 2026 проявити більше вдячності російському артисту. На це артистка лаконічно написала: Be quiet (замовкніть).
Dara також подякувала людям та організаціям, яких вважає причетними до успіху проєкту. Серед них і композитор Дімітріс Контопулос.
Його ім’я раніше привертнуло увагу українських єврофанів, адже композитор працював над конкурсними піснями представників Росії на Євробаченні, коли країна ще брала участь у конкурсі. Одним із постійних творчих партнерів Контопулоса був Філіп Кіркоров.