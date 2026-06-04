Переможниця Євробачення 2026, болгарська співачка Dara, відреагувала на заяви російського співака Філіпа Кіркорова, який раніше стверджував, що саме завдяки йому Болгарія здобула першу в історії перемогу на конкурсі.

Артистка залишила коментар під дописом Кіркорова в Instagram, де наголосила, що пісня Bangaranga була створена ще за кілька років до конкурсу, а успіх став результатом роботи великої команди.

Кіркоров заявив, що “виграв” Євробачення

У своєму дописі путініст розповів, що Болгарія шість років не брала участі в Євробаченні через фінансові труднощі.

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За його словами, у 2025 році він познайомився з тодішнім гендиректором Болгарського національного телебачення (БНТ) Емілом Кошлуковим і нібито допоміг знайти інвестора, який профінансував повернення країни на конкурс.

Також співак стверджував, що його продюсерська компанія Dream Team брала участь у підготовці представниці Болгарії. Зокрема, він згадав продюсера Іліаса Кокотоса та композитора Дімітріса Контопулоса.

— Болгарія — батьківщина мого батька, і саме зараз, у день народження тата, я вирішив закрити для себе гештальт Євробачення. Морально я задоволений. Я виграв цей конкурс, — заявив співак.

Раніше Філіп Кіркоров також заявляв, що особисто контактував зі шведським хореографом Фредріком Рідманом, який згодом долучився до створення номера Dara для Євробачення 2026.

Dara відповіла в коментарях

Під дописом Кіркорова співачка залишила короткий, але доволі різкий коментар.

— З усією повагою, Bangaranga була написана у 2023 році на Sofia Songwriting Camp, — написала Dara.

Після цього прихильники Кіркорова почали закликати переможницю Євробачення 2026 проявити більше вдячності російському артисту. На це артистка лаконічно написала: Be quiet (замовкніть).

Dara також подякувала людям та організаціям, яких вважає причетними до успіху проєкту. Серед них і композитор Дімітріс Контопулос.

Його ім’я раніше привертнуло увагу українських єврофанів, адже композитор працював над конкурсними піснями представників Росії на Євробаченні, коли країна ще брала участь у конкурсі. Одним із постійних творчих партнерів Контопулоса був Філіп Кіркоров.

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