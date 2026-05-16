У Відні завершився фінал Євробачення 2026, у якому визначили переможця ювілейного, 70-го пісенного конкурсу.

За результатами голосування професійного журі та глядачів перемогу вперше здобула Болгарія. Її представляла Дара з піснею Bangaranga.

Хто переміг на Євробаченні 2026

Фінал Євробачення 2026 відбувся 16 травня у Wiener Stadthalle у Відні. Саме Австрія приймала конкурс після перемоги JJ з піснею Wasted Love у 2025 році.

У фіналі за перемогу боролися 25 країн: 20 учасників, які пройшли з двох півфіналів, представники країн Великої пʼятірки пʼятірки (крім Іспанії) та господарка конкурсу Австрія.

Переможцем Євробачення 2026 стала Болгарія, яка набрала 516 балів. Журі поставили 204 бали, а глядачі — 312 балів.

Над композицією Bangaranga працювали сама Дара, Anne Judith Wik, Cristian Tarcea (Monoir) та грецький композитор Дімітріс Контопулос, який працював над низкою конкурсних пісень для представників РФ на Євробаченні у період, коли Росія ще брала участь у конкурсі.

Одним із його постійних співавторів був Філіп Кіркоров, який відкрито підтримує режим диктатора Путіна. Відомо, що Контопулос продовжує відвідувати РФ та підтримує дружні стосунки з путіністом.

Результати фіналу Євробачення 2026

Голосування у фіналі складалося з двох частин. Спершу свої оцінки оголосили професійні журі країн-учасниць. Речником від України виступив учасник Євробачення 2025 — соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.

Після цього ведучі назвали сумарні бали від телеглядачів та категорії Решта світу.

Інтрига зберігалася до останніх хвилин, адже остаточний результат визначила саме сума балів журі та глядачів.

Україну цього року представляла Leleka з піснею Ridnym. У фіналі вона виступила під номером 7.

Де відбудеться Євробачення 2027

Після перемоги КРАЇНИ саме вона отримала право приймати Євробачення 2027.

Нагадаємо, Євробачення 2026 проходило під постійним гаслом конкурсу United by Music.

Участь у ньому взяли представники 35 країн, а фінал став завершенням ювілейного сезону конкурсу, який цього року святкує 70-річчя.

