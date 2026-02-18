Певица и ведущая Lida Lee (Лидия Скорубская) вспомнила, как в 17 лет продюсер предлагала ей удалить ребра, чтобы стать одной из участниц будущего музыкального коллектива.

Lida Lee о требовании продюсера

Личной историей исполнительница поделилась в собственном YouTube-шоу Що ДаLee. По словам Lida Lee, ее карьера начиналась со сотрудничества с продюсером, у которой было довольно специфическое видение того, как должны выглядеть артистки на сцене.

— Мне хотели удалить нижние ребра. Мне было 17 лет. Помните, девушку Барби из Одессы, она удаляла ребра, была стройной с идеальной талией, грудью. И вот хотели сделать такую женскую группу, удалить нижние ребра и сделать грудь, — вспомнила певица.

Lida Lee призналась, что в 17 лет действительно загорелась этой идеей и была готова на все ради карьеры. Однако родители отказали юной певице, а со временем она поняла, насколько это предложение продюсера было ужасным.

— Я прихожу домой и говорю: Папа, мама, это вау, давайте. Я была готова на все, потому что какой-то влиятельный человек сказал, что это будет круто. А я, как ребенок, просто поверила в это, — сказала исполнительница.

Фото: Lida Lee

