Співачка Олена Тополя, раніше відома як Alyosha, розповіла, яку компенсацію від держави отримала після російського удару по її квартирі в Києві влітку 2025 року.

Артистка уточнила, що відшкодування за програмою єВідновлення виявилася майже вдесятеро меншим за суму, витрачену на ремонт житла.

Тополя про виплати від держави

Олена Тополя зазначила, що процес відновлення багатоповерхового будинку триває досі. За її словами, через рік після атаки фасад ще не відремонтований повністю.

Зараз дивляться

— Всередині, звісно, люди зробили ремонт і продовжують робити. Фасад дуже довго відновлюють, тому що у нас тут вітри дуже серйозні і постійно це перешкоджає, не встигають просто зафіксувати, — сказала співачка.

Артистка також розповіла про державну компенсацію за пошкоджене житло. За словами Тополі, виплата склала 209 тис. грн. При цьому Олена наголосила, що фактичні витрати на відновлення квартири були значно більшими.

— Близько 2 млн вийшло на ремонт. єВідновлення відшкодовує гроші, якщо пошкоджені стіни, якісь фундаментальні речі, дверні рами, віконні рами і так далі, тобто вікна. Ось це відшкодували, — пояснила Тополя.

Олена додала, що після російської атаки було вирішено додатково посилити безпеку житла. У квартирі встановили броньовані вікна та двері, а також облаштували додатковий захист у коридорі.

Артистка зізналася, що після пережитого її ставлення до повітряних тривог суттєво змінилося. За словами Олени Тополі, під час ракетних атак вона з дітьми спускається в паркінг і перечікує небезпеку в машині.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Телеканал Дім

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.