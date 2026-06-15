Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, как пережила массированную российскую атаку на Киев в ночь на 15 июня.

Во время воздушной тревоги она находилась в подземном паркинге, однако из-за сильного задымления даже на минус третьем уровне было трудно дышать.

Леся Никитюк об атаке на Киев 15 июня

Телезвезда спустилась в паркинг, чтобы укрыться от обстрелов. В коротком видео она показала задымленное помещение.

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— Паркинг -3. Все уже в дыму, — написала Леся.

На кадрах видно, что телеведущая находилась во взволнованном состоянии и прикрывала рукой лицо, чтобы было легче дышать.

Позже Леся Никитюк обратилась к подписчикам и призвала серьезно относиться к собственной безопасности во время воздушных тревог.

По словам ведущей, даже подземный паркинг не смог полностью защитить людей от последствий пожаров и задымления, вызванных обстрелами.

— Друзья. Страшная ночь. И как показала практика, даже -1 этаж паркинга очень опасен, а что тут говорить, даже на -3-м дышали гарью. Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью, прячьтесь… и прячьтесь глубже, — призвала Леся.

Массированная атака на Киев 15 июня 2026 года

В ночь на 15 июня Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую столицу.

По данным ГСЧС, городских властей и Киевской городской военной администрации, повреждения и пожары зафиксировали в нескольких районах столицы. Предварительно известно о четырех погибших и как минимум 30 пострадавших, среди которых двое детей.

В разных районах города были повреждены жилые дома, складские помещения, объекты инфраструктуры и автомобили. Из-за атаки часть киевлян также осталась без электроснабжения.

На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий обстрела.

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