Україна підтвердила участь у Дитячому Євробаченні 2026, яке відбудеться на Мальті.

Суспільне Мовлення також оголосило, що музичною продюсеркою національного відбору втретє поспіль стане співачка та сонграйтерка Світлана Тарабарова.

Цьогорічна участь стане для України ювілейною — двадцятою в історії конкурсу. За право представляти країну змагатимуться юні виконавці віком від 9 до 14 років.

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Коли розпочнеться Нацвідбір на Дитяче Євробачення 2026

Незабаром Суспільне оголосить початок прийому заявок для участі в національному відборі.

Голова української делегації Оксана Скибінська повідомила, що через більш ранню дату проведення міжнародного конкурсу зміняться й терміни українського відбору.

— Цього року Дитяче Євробачення відбудеться раніше, ніж зазвичай. Оскільки вже в жовтні заплановано міжнародний конкурс, то фінал Нацвідбору варто очікувати теж раніше, у вересні. Вже зараз ми готуємо багато сюрпризів для учасників цьогорічного Нацвідбору. Прийом заявок буде оголошено незабаром. З нетерпінням чекатимемо на заявки від талановитих дітей, які мріють про велику сцену. Продовжуємо мріяти сміливо, — зазначила Скибінська.

Світлана Тарабарова, яка втретє працюватиме над національним відбором, закликала майбутніх учасників не боятися подавати заявки.

— Шлях на Мальту починається з простої заявки на конкурс. Я чекаю і готуюся разом з вами здивувати світ, — наголосила співачка.

Що відомо про Дитяче Євробачення 2026

Дитяче Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті. Майданчиком конкурсу стане виставковий центр MFCC у селищі Та-Калі.

Для Мальти це буде вже третє проведення дитячого пісенного конкурсу після 2014 та 2016 років.

Організатори планують перетворити локацію на яскраве містечко Євробачення, яке поєднає сучасне шоу з мальтійською традицією Festa, що входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Спочатку господаркою конкурсу мала стати Франція після перемоги Лу Дельоз на Дитячому Євробаченні 2025 у Тбілісі. Однак французький мовник France Télévisions відмовився від проведення через масштабне скорочення бюджету.

Як Україна виступила на Дитячому Євробаченні 2025

Переможницею Дитячого Євробачення 2025 стала представниця Франції Лу Дельоз із піснею Ce Monde. Ця перемога стала для країни четвертою в історії конкурсу.

Україну на сцені в Тбілісі представляла Софія Нерсесян із піснею Мотанка. Юна співачка посіла друге місце.

Дитяче Євробачення проводять із 2003 року. Перший конкурс відбувся у Копенгагені за участю 16 країн, а перемогу тоді здобув хорватський співак Діно Єлушич з піснею Ti Si Moja Prva Ljubav.

Джерело : Суспільне

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