Організатори Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026 розпочали приймати заявки на участь у конкурсі.

Подати анкету можна з 16 червня до 8 липня включно, заповнивши спеціальну форму.

Фінал міжнародного пісенного конкурсу цього року відбудеться 24 жовтня на Мальті.

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Хто може подати заявку на Нацвідбір

До участі в конкурсі допускають дітей віком від 9 до 14 років. Спробувати свої сили можуть як сольні виконавці, так і музичні гурти, до складу яких входить не більше шести учасників.

Для подання заявки необхідно записати два відео з живим виконанням популярних пісень у різних стилях, а також підготувати відеовізитівку з розповіддю про себе.

Окрім цього, учасники за бажанням можуть подати авторську композицію. Водночас в оргкомітеті наголошують, що наявність власної пісні не впливає на шанси пройти до наступного етапу конкурсу.

Якщо виконавець подає авторську роботу, її тривалість має становити від 2,5 до 3 хвилин. Також композиція не повинна бути оприлюднена або доступна для широкої аудиторії до 1 травня 2026 року.

Як проходитиме відбір

За результатами попереднього етапу до 29 липня буде сформовано лонглист із 15 учасників. Вони візьмуть участь у живих прослуховуваннях.

Після цього журі визначить десятьох конкурсантів, які потраплять до Зіркової школи. Там учасники працюватимуть із наставниками та експертами.

За підсумками навчання буде обрано шістьох фіналістів. Саме для них готуватимуть конкурсні пісні, з якими вони виступлять у фіналі Нацвідбору.

Фінал українського відбору на Дитяче Євробачення 2026 запланований на вересень. Представника України визначатимуть спільним голосуванням журі та глядачів.

Музичною продюсеркою Національного відбору вчетверте поспіль стала співачка та сонграйтерка Світлана Тарабарова.

Джерело : Суспільне

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