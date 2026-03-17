Акторка Зендея вперше прокоментувала хвилю чуток про нібито весілля з Томом Голландом, які останнім часом активно ширяться у мережі.

Зірка також висловилася про вірусні фото, створені штучним інтелектом, які ввели в оману навіть її близьких.

Зендея про фейкові фото з весілля

Під час ефіру шоу Jimmy Kimmel Live!, де акторка презентувала новий фільм Любить не любить з Робертом Паттінсоном, ведучий запитав її про численні заголовки щодо весілля.

Зендея іронічно відповіла, що не бачила цих новин. Водночас вона прокоментувала вірусні фото, які активно поширюються в соцмережах.

— Багато людей повірили в них, — сказала акторка.

За її словами, у реальному житті люди підходили до неї з привітаннями, думаючи, що це справжні весільні знімки.

— Вони казали: “Боже, ваші весільні фото такі гарні”, а я відповідала: “Це штучний інтелект, вони не справжні”, — пояснила вона.

Зендея додала, що навіть її знайомі спершу повірили у фото і ображалися, бо думали, що їх не запросили на весілля.

Що відомо про можливе весілля Зендеї

Чутки почали ширитися через стиліста акторки Ло Роуча. Під час інтерв’ю на Actor Awards 2026 він заявив, що весілля пари вже нібито відбулося.

Водночас офіційного підтвердження шлюбу від самої пари немає. Втім, як і спростування. Ба більше – нещодавно Зендея сама підігріла припущення, засвітивши на перстневому пальці прикрасу, що дуже скидалася на обручку.

Чутки про шлюбний контракт Зендеї та Голланда

Водночас у мережі поширюється ще одна історія — про нібито особливі умови шлюбного контракту, які Том Голланд запропонував перед весіллям.

За даними інсайдерів, актор погодився ділитися доходами від своїх фільмів і рекламних контрактів, а також взяти на себе всі витрати, пов’язані з майбутніми дітьми. Повідомляється і про створення окремого фонду у $4 млн для їхнього забезпечення.

Найбільш емоційною називають третю умову: нібито Голланд пообіцяв поставити кар’єру на паузу, якщо Зендея завагітніє, щоб бути поруч із нею до народження дитини.

Історія стосунків пари

Зендея та Том Голланд познайомилися на зйомках фільмів про Людину-павука, де зіграли MJ та Пітера Паркера.

Разом вони знялися у трьох частинах франшизи — Людина-павук: Повернення додому, Людина-павук: Далеко від дому та Людина-павук: Додому шляху нема — і мають з’явитися у новому фільмі Людина-павук: Абсолютно новий день.

Також обидва актори зʼявляться у стрічці Крістофера Нолана Одіссея, прем’єра якої запланована на 17 липня.

Джерело : The Hollywood Reporter

