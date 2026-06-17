Национальный дворец искусств Украина, который получил повреждения во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 15 июня, продолжает восстанавливаться и готовится к новому концертному сезону.

В учреждении сообщили, что работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются силами команды. Одновременно дворец уже открыл продажу билетов на будущие мероприятия, призывая зрителей таким образом поддержать восстановление здания.

Как восстанавливают Дворец Украина после атаки

В ночь на 15 июня здание Национального дворца искусств Украина во второй раз с начала полномасштабной войны получило повреждения из-за российского удара по столице.

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По информации Министерства культуры Украины, взрывной волной были повреждены фасад и окна здания. В самом дворце отметили, что все сотрудники вовремя спустились в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших.

Администрация учреждения сообщила, что планирует завершить восстановительные работы до начала нового концертного сезона. Сейчас команда самостоятельно устраняет последствия обстрела и готовит площадку к проведению запланированных мероприятий.

Это уже второй случай повреждения Дворца Украина во время большой войны. В прошлый раз он пострадал в результате российского ракетного удара 31 декабря 2022 года, однако зрительный зал остался невредимым.

Как поддержать восстановление здания

В учреждении заявили, что лучшей поддержкой сейчас является приобретение билетов на будущие мероприятия.

— Лучшая помощь для нас сегодня — это приобретенные билеты на концерты. Благодаря этим средствам мы сможем восстановить дворец Украина. И уже в августе ждем вас на концертах на главной сцене страны, — отметили в администрации.

Афишу нового сезона уже сформировали. Одним из крупнейших осенних проектов станет хореографический спектакль Сказка о 12 месяцах с участием Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

Показы запланированы на 27-29 ноября. Зрителям обещают обновленную режиссерскую версию спектакля с новыми сценическими решениями, расширенной музыкальной программой и увеличенной продолжительностью — до полутора часов.

В учреждении подчеркивают, что приобретение билетов на эту постановку, а также на ближайшие августовские мероприятия станет прямым вкладом в восстановление поврежденного здания.

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