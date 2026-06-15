Унаслідок масованої атаки РФ у ніч на 15 червня було пошкоджено будівлю Національного палацу мистецтв Україна.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Будівля Національного палацу Україна пошкоджена

За її словами, внаслідок ворожої масованої атаки було пошкоджено фасад і вікна Палацу Україна.

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Одна з російських повітряних цілей також спричинила пошкодження будівлі Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

На сторінці Instagram Палацу Україна повідомили, що це вже другий випадок пошкодження будівлі від початку повномасштабної війни.

У дописі зазначається, що ніхто з працівників палацу не постраждав.

– Ворогу ніколи не вдасться зруйнувати українську культуру, нашу віру та нашу пам’ять. На жаль, палац Україна не має державного фінансування. І в той час, коли вся країна спрямовує ресурси на найважливіше – захист держави та життя українців, ми навіть не можемо думати про будь-яку допомогу для себе. Ми обов’язково відновимо палац до початку нового сезону. Підтримайте нас – купуйте квитки на концерти, – зазначили в команді Національного палацу мистецтв.

Також було опубліковано відео з камер спостереження, на якому видно момент удару.

31 грудня 2022 року палац Україна вже був пошкоджений через російський ракетний удар. Тоді будівля серйозно постраждала, але глядацька зала залишилася цілою.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 15 червня здійснили один із наймасштабніших обстрілів України за останній час, застосувавши 681 засіб повітряного нападу, серед яких балістичні та крилаті ракети, а також понад шість сотень безпілотників.

Головною ціллю російського удару цієї ночі стала столиця. У Києві загинули щонайменше п’ятеро людей, ще понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Фото: скріншот Палац Україна

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