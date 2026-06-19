Зірка Міцного горішка Брюс Вілліс, який бореться з важкою хворобою, кумедно привітав дружину Емму Гемінг із 50-річчям.

З нагоди ювілею вона опублікувала в Instagram сімейне відео за участю актора та поділилася особистими роздумами про останнє десятиліття свого життя.

Брюс Вілліс заспівав дружині Happy Birthday

З нагоди дня народження Емма опублікувала відео, на якому Брюс Вілліс співає Happy Birthday після того, як вдихнув гелій із повітряної кульки.

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На записі також чутно їхніх доньок — Мейбел та Евелін, які сміються з жартівливого привітання батька.

Крім того, Емма поділилася спільною світлиною з чоловіком у святкових ковпаках.

— Сьогодні мені 50. І я готова до нового десятиліття та всього, що воно принесе, — написала вона.

За її словами, вона пишається тим шляхом, що пройшла як дружина, мама, доглядальниця та громадська активістка.

Окремо Емма згадала про діяльність фонду Emma & Bruce Willis Fund, який займається підтримкою людей із фронтотемпоральною деменцією та їхніх родин.

Вона зазначила, що хоче привернути більше уваги до проблеми деменції, а також домогтися більшої підтримки для сімей, які живуть із цим діагнозом.

Привітання від Демі Мур

Під дописом ювілярки залишили коментарі доньки Брюса Вілліса від шлюбу з Демі Мур — Таллула та Румер.

Таллула написала, що захоплюється силою Емми, а Румер зізналася, що їй дуже сподобалося відео з батьком.

До привітань долучилася й Демі Мур. Акторка опублікувала фото в соцмережах та привітала Емму з днем народження, назвавши її частиною своєї родини.

У березні цього року Емма та Брюс Вілліс відзначили 17-ту річницю шлюбу. Попри складний стан здоров’я актора, рідні залишаються поруч із ним і підтримують всіма силами.

У 2022 році родина повідомила, що через афазію Вілліс завершує акторську кар’єру. Згодом йому діагностували фронтотемпоральну деменцію.

Відтоді Емма Гемінг стала однією з головних опор актора та активно займається підтримкою сімей, які зіткнулися з таким самим діагнозом.

Фото: Емма Гемінг Вілліс

Джерело : People

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