Український блогер Денис Опара, якого знають за псевдонімом Денчик, пішов із життя внаслідок хвороби. Взимку від долучився до Сил оборони України.

Про це йдеться у дописі на його Istagram-сторінці.

Блогер Денчик помер: що відомо про його смерть

У повідомленні названо причиною смерті блогера Денчика двобічну пневмонію.

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– Сьогодні раптово пішов із життя Денис. Ця новина стала великим потрясінням для всіх. Пізніше буде відома дата похорону. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто його знав. Світла пам’ять, – зазначається у заяві.

У коментарях підписники зазначають, що ця звістка шокувала всіх. Разом із трагічною новиною опубліковано фотографію Дениса Опари у військовій формі.

Блогер Денис: біографія та факти із життя

Денис Опара народився в Харкові, де змалечку займався музикою. Популярність здобув у Києві, виступаючи як вуличний артист на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Протягом останніх років він активно публікував відео у TikTok та Instagram під псевдонімом Oparadenchik. Свою аудиторію блогер завойовував харизмою, ділячись каверами, авторськими піснями, гумористичними роликами та історіями з життя.

Хоча творчість блогера сприймали не всі. У вересні 2021 року на нього напали просто під час виступу в центрі Києва. Тоді невідомі жорстоко побили блогера до втрати свідомості.

У лютому 2026 року Опара записав відеозвернення із закликом про розголос, повідомивши, що після відвідування нічного клубу його затримали правоохоронці та доправили до ТЦК.

Згодом він долучився до лав Сил оборони, склав військову присягу та заявив про свою готовність захищати Україну.

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