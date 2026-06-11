Ведуча реаліті Нового каналу Кохання на виживання, співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) поділилася, як коханий Даніель Салем підтримує її під час зйомок.

Також артистка зізналася, чому не погодилася б сама стати учасницею реаліті, яке випробовує стосунки.

Lida Lee про підтримку Даніеля Салема

Співачка веде проєкт вже другий рік поспіль — до того ведучим реаліті був Даніель. Він досі інколи навідується на знімальний майданчик, але вже з іншою метою.

Зараз дивляться

— З Даніелем під час зйомок Кохання на виживання ми постійно на звʼязку. Якщо є можливість, то він приїжджає на локації, щоб підтримати мене, — поділилася Lida Lee.

Артистка додала, що вони дивилися разом випуски попереднього сезону та обговорювали, як би самі пройшли випробування, де потрібно вгадувати факти одне про одного.

Lida Lee про участь у реаліті

Втім, лише обговореннями все й обмежується. Співачка поділилася, що попри емпатію до пар учасників, опинитися на їхньому місці вона не прагне.

— Якщо чесно, перевіряти стосунки на міцність у такому форматі — точно не моя історія, в мене є інші методи. Тому як учасницю глядачі мене там навряд чи побачать. А от як ведучу — особисто я бачу себе там на всі 100%. Думаю, мій характер, прямота та вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять для цього проєкту, — заявила Lida Lee.

Нагадаємо, що пара підтвердила стосунки наприкінці минулого року. Невдовзі артистка розповіла про випробування у їхніх стосунках.

До того Lida Lee та Даніель Салем не раз заперечували свій роман, наполягаючи, що вони просто друзі.

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