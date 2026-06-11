Ведуча Кохання на виживання Lida Lee зізналася, чи стала б учасницею проєкту
- Lida Lee розповіла, як Даніель Салем підтримує її під час зйомок реаліті Кохання на виживання.
- Артистка зізналася, що не хотіла б перевіряти власні стосунки в такому форматі.
- Lida Lee вважає, що її характер ідеально підходить для ролі ведучої проєкту.
Ведуча реаліті Нового каналу Кохання на виживання, співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) поділилася, як коханий Даніель Салем підтримує її під час зйомок.
Також артистка зізналася, чому не погодилася б сама стати учасницею реаліті, яке випробовує стосунки.
Lida Lee про підтримку Даніеля Салема
Співачка веде проєкт вже другий рік поспіль — до того ведучим реаліті був Даніель. Він досі інколи навідується на знімальний майданчик, але вже з іншою метою.
— З Даніелем під час зйомок Кохання на виживання ми постійно на звʼязку. Якщо є можливість, то він приїжджає на локації, щоб підтримати мене, — поділилася Lida Lee.
Артистка додала, що вони дивилися разом випуски попереднього сезону та обговорювали, як би самі пройшли випробування, де потрібно вгадувати факти одне про одного.
Lida Lee про участь у реаліті
Втім, лише обговореннями все й обмежується. Співачка поділилася, що попри емпатію до пар учасників, опинитися на їхньому місці вона не прагне.
— Якщо чесно, перевіряти стосунки на міцність у такому форматі — точно не моя історія, в мене є інші методи. Тому як учасницю глядачі мене там навряд чи побачать. А от як ведучу — особисто я бачу себе там на всі 100%. Думаю, мій характер, прямота та вміння бачити людей наскрізь ідеально підходять для цього проєкту, — заявила Lida Lee.
Нагадаємо, що пара підтвердила стосунки наприкінці минулого року. Невдовзі артистка розповіла про випробування у їхніх стосунках.
До того Lida Lee та Даніель Салем не раз заперечували свій роман, наполягаючи, що вони просто друзі.