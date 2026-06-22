Голлівудська акторка Ніколь Кідман та кантрі-співак Кіт Урбан уперше після завершення розлучення публічно згадали одне одного в соцмережах.

Спочатку музикант привітав колишню дружину з днем народження, а вже наступного дня вона опублікувала фото Урбана у своєму дописі до Дня батька.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман обмінялися привітаннями

Першим публічний крок зробив Кіт Урбан. У суботу, 20 червня, коли Ніколь Кідман святкувала 59-річчя, співак опублікував в Instagram Stories коротке привітання.

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— З днем народження, Ніколь Мері! — написав він на синьо-фіолетовому тлі, використавши повне імʼя акторки.

Сама Кідман у день народження поділилася з підписниками світлиною, зробленою на природі. У дописі вона подякувала шанувальникам за привітання.

Втім уже наступного дня акторка опублікувала власний допис, який багато хто сприйняв як відповідь на жест колишнього чоловіка.

З нагоди Дня батька Кідман розмістила в Instagram-сториз два чорно-білі фото. На першому вона зображена в дитинстві разом зі своїм батьком Ентоні Кідманом. На другому — Кіт Урбан катає на спині їхніх доньок, 17-річну Сандей Роуз та 15-річну Фейт Маргарет.

— Щасливого Дня батька усім татусям, — підписала публікацію акторка.

Це перша публічна згадка Урбана в соцмережах Кідман після їхнього розлучення.

Що відомо про розлучення Кідман і Урбана

Ніколь Кідман та Кіт Урбан оголосили про розставання у вересні 2025 року після майже 20 років шлюбу.

Розлучення офіційно завершили в січні 2026 року. Згідно із судовими документами, колишнє подружжя відмовилося від взаємних претензій щодо аліментів та фінансової підтримки.

Також повідомлялося, що доньки пари проживатимуть із матір’ю більшу частину року, тоді як Урбан проводитиме з ними кожні другі вихідні.

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