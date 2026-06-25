Українська співачка Міка Ньютон уперше за 13 років дала велике інтерв’ю. Артистка відверто розповіла про боротьбу з раком яєчника, втрату вагітності після ЕКЗ, підтримку чоловіка та зізналася, що зараз їй знову потрібно пройти біопсію.

Міка Ньютон про боротьбу з раком

Співачка розповіла, що звернулася до гінеколога, коли почала планувати вагітність. За її словами, аналізи були хорошими, однак під час УЗД лікарка виявила велику кісту, через яку довелося терміново робити операцію.

Після операції гістологія підтвердила рак яєчника. Під час наступного втручання лікарі запідозрили, що хвороба могла перейти у третю стадію. Найважчим, зізнається Міка, став тиждень очікування остаточних результатів.

Зараз дивляться

— Оце був найжорсткіший тиждень у моєму житті. Це коли тобі прийшли і сказали: “В тебе третя стадія”. Просто вже все в очі і все дуже погано. Тобто тут прям вже ми будемо боротися за життя, — згадала артистка.

Додаткові дослідження показали, що рак не поширився. Лікарі підтвердили першу стадію захворювання, однак співачці все одно довелося перенести ще одну операцію.

Міка Ньютон про викидень після ЕКЗ

Після лікування та операції співачка наважилася на ЕКЗ. Це сталося того самого дня, коли її чоловік Кріс повіз на операцію їхнього лабрадора Моцарта, у якого також діагностували рак.

— Я дзвоню в лікарню, кажу: “Мені погано, дайте мені будь-яке знеболювальне”. Вони відповідають: “Їдьте до нас терміново”. Це було жахливо: дуже сильна кровотеча, яку неможливо було зупинити. А потім лікарка дала мені баночку і сказала: “Можеш зловити ембріон, щоб ми відправили його на дослідження”. Я дивлюся і думаю: “Як у цьому жаху його шукати?”. І ти розумієш, що це твоя дитина… Я сказала, що не знаю, чи зможу, але спробую, якщо це допоможе, — розповіла Міка Ньютон.

Наступного дня після втрати вагітності співачка, за її словами, вперше у житті відчула заздрість до жінок, які мають дітей. Втім, вона змусила себе впоратися з цими емоціями і продовжила шлях до материнства.

Артистка розповіла, що разом із чоловіком вони витратили понад $30 тис. на спроби ЕКЗ. Лікарі також пропонували використати донорську яйцеклітину, однак подружжя відмовилося від цього варіанта.

Зараз Міка та Кріс розглядають можливість усиновлення. За словами співачки, вони хотіли б подарувати родину дитині саме з України.

Міка Ньютон про повторну біопсію

Співачка зізналася, що пережити хворобу їй допомогли чоловік, психолог і підтримка близьких. Саме Кріс, за її словами, переконав її повернутися на сцену після тривалої перерви.

Водночас боротьба за здоров’я для артистки триває. Міка розповіла, що перед приїздом до України лікарі повідомили їй про необхідність повторної біопсії. Про це вона раніше не говорила публічно, однак вирішила не скасовувати концерти та приїхати до українських шанувальників.

Також Міка Ньютон застерегла від байдужого ставлення до власного здоровʼя, чи ще гірше — самолікування. Вона вже не перше закликала не ігнорувати тривожні симптоми й регулярно проходити обстеження, адже раннє виявлення хвороби значно підвищує шанси на одужання.

Фото: скриншот з інтервʼю

Джерело : Рамина Эсхакзай

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