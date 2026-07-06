Принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце во время своего визита в Великобританию, хотя его команда ранее сообщала, что именно там он будет проживать.

Герцог Сассекский прибывает в Лондон в понедельник, 6 июля, без супруги Меган Маркл и детей — Арчи и Лилибет.

Почему Гарри не поселится в Букингемском дворце

По информации британских СМИ, король Чарльз III предложил принцу Гарри остановиться в Букингемском дворце во время его визита в Великобританию. Это произошло на фоне продолжительных споров по поводу обеспечения безопасности герцога и его семьи.

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По данным источников, подтвердить проживание нужно было до конца прошлой недели. В субботу, 4 июля, Гарри сначала отказался от предложения, однако уже через несколько часов изменил решение и захотел принять приглашение.

В Букингемском дворце заявили, что на тот момент организовать его пребывание уже было невозможно. Там объяснили, что из-за позднего подтверждения не осталось времени для подготовки резиденции и работы персонала. Также во дворце подчеркнули, что до установленного срока официального согласия от герцога не получили.

В то же время представитель Гарри заявил, что герцог разочарован таким развитием событий. По его словам, на прошлой неделе он занимался организацией альтернативных мер безопасности после решения не предоставлять государственную охрану его семье. Только после этого Гарри официально согласился воспользоваться предложением короля.

Несмотря на ситуацию, в Букингемском дворце заверили, что во время будущих визитов Гарри и его семье по-прежнему будут предлагать проживание в одной из королевских резиденций.

Меган Маркл и дети не прилетят в Лондон

На этот раз Меган Маркл, а также Арчи и Лилибет не прилетят в Лондон вместе с Гарри после того, как просьба о дополнительных мерах безопасности для семьи не была удовлетворена.

В то же время источники не исключают, что они могут присоединиться к нему позже во время других мероприятий в Великобритании. Ожидается, что в конце недели Меган вместе с мужем примет участие в мероприятии в Бирмингеме, посвященном будущим Invictus Games.

По информации источников, Гарри хочет показать детям места, связанные с их британским наследием, в частности поместье Алторп, где похоронена его мать, принцесса Диана. Однако главным препятствием для этого остаются вопросы безопасности.

Встретится ли Гарри с королем

По данным британских СМИ, во время визита может состояться частная встреча Гарри с королем Чарльзом III, однако никаких подробностей о ней разглашать не будут.

В то же время встреча с принцем Уильямом и принцессой Уэльской Кэтрин пока не ожидается.

Во время пятидневного визита в Великобританию Гарри также должен посетить мероприятия благотворительных организаций WellChild и Scotty’s Little Soldiers, а также выступить с речью.

Кроме того, во вторник ожидается решение суда по его делу против издателя газеты Daily Mail — компании Associated Newspapers.

Гарри и другие истцы обвиняют издателя в незаконном сборе информации для подготовки материалов, тогда как компания эти обвинения отрицает. Если герцог проиграет дело, ему, возможно, придется выплатить многомиллионные судебные издержки.

Источник : Daily Mail

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