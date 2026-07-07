Співачка Оля Цибульська відверто розповіла, що допомогло їй помітно схуднути, а також відповіла на припущення про використання спеціальних препаратів для зниження ваги.

За словами артистки, жодних медикаментів вона не застосовувала, а головними змінами стали нормальний сон, корекція харчування та регулярна фізична активність.

Цибульська пояснила, як схудла

Співачка розповіла, що переломним моментом для неї стало завершення роботи в ранковому шоу на радіо. Після цього вона почала висипатися.

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Додатковим поштовхом стали гастролі у США, які тривали понад два тижні. Через сильний джетлаг артистка не могла адаптуватися до нового часового поясу.

— Я не могла перейти на час. Вдень я хотіла спати, не хотіла їсти, а вночі жерти було незручно, — з гумором поділилася Цибульська.

Після поїздки вона змінила свої звички. Зокрема, замінила вечерю на протеїн. Крім того, зараз Ольга двічі на тиждень займається пілатесом, двічі — силовими тренуваннями, а також намагається щодня більше ходити пішки.

Цибульська про препарати для схуднення

Оля Цибульська зізналася, що не засуджує використання препаратів для схуднення, якщо для цього є медичні показання. Артистка зазанчила, якби вона мала критичну вагу та проблеми зі здоров’ям, то розглядала б такий варіант.

— Якщо це не суперечить здоров’ю і є препарати досить досліджені, я нічого поганого в цьому не бачу. Але поки що в мене було просто 71. Тобто не якась там критична вага. Тому мені треба було просто зашити рот, — пожартувала співачка.

Цибульська додала, що дисциплінувати себе їй допомогло оточення. За її словами, колеги, які підтримували хорошу фізичну форму, стали для неї додатковою мотивацією, а ще фотографії та відео із сольних концертів, які робили глядачі.

— Коли тебе фотографує SMM-ник, ти можеш правильно стати. А люди, які сидять у третьому ряду, знімають тебе знизу. Я надивилася і на своє четверте підборіддя, і на всі свої складки. Хотілося до літа привести себе до ладу, — сказала артистка.

Співачка також відверто розповіла, що після смерті батька переживала складний емоційний період. Саме їжа стала для неї способом заспокоїтися. Згодом, Ольга зрозуміла, що настав час для змін.

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Джерело: Люкс ФМ

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