Американская блогер Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру и собственными глазами увидела разрушения, понесенные Национальным заповедником в результате российской атаки.

В частности, она осмотрела Успенский собор, после удара 15 июня потерявший более 80% кровли, а также другие поврежденные здания комплекса. Соответствующее видео своего визита Лумер обнародовала на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Лора Лумер посетила Киево-Печерскую лавру: что известно

В своем сообщении американская блогер резко осудила российскую агрессию и обстрелы святыни.

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– Путин нанес дроновый удар по Иисусу Христу. Оживший Рейх и Россия не хотят, чтобы вы увидели это видео… Если вам так важно христианство, почему вы тогда атаковали дронами самый старый монастырь в Украине? Зачем вы это сделали? — подчеркнула она под опубликованными кадрами.

Putin droned Jesus Christ. The Woke Reich and Russia don’t want you to see this video… pic.twitter.com/ehWxy0lRqe — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 22, 2026

— Я не могу дождаться, когда опубликую все свои видео, чтобы люди увидели то, что я видела. Большинство того, во что я верила об Украине к визиту, было или искаженным, или полуправдой. Я рада, что я здесь на время, чтобы продолжать расследовать правду во время своей поездки для выяснения фактов, — говорит Лора Лумер.

Во время визита в заповедник Лумер сопровождал первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица. Он поблагодарил Лору за внимание к событиям в Украине и инициативу лично увидеть последствия действий РФ.

— Было интересно пообщаться с Лорой Лумер, а потом отправиться в Киево-Печерскую лавру в среду. Видеть впервые — или для меня в очередной раз — как Путин нанес удар дроном по сердцу христианства, это очень сильный и трогательный опыт. Спасибо Лоре Лумер за проявленную инициативу и поездку в Украину сейчас, — подчеркнул Кислица в своем посте.

Отметим, что Лора Лумер находится на Украине уже несколько дней. Цель ее визита — собственными глазами увидеть последствия войны и найти доказательства российской пропаганды, которой ее “кормили годами”.

Фото: Сергей Кислица

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