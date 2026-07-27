До Дня медичного працівника та працівниці телеканал ICTV2 презентував перші кадри своєї майбутньої осінньої прем’єри — 12-серійної медичної драми Швидкарі.

Спеціальний проморолик став своєрідною подякою всім лікарям та парамедикам, які щодня рятують життя під тиском складних викликів.

ICTV2 презентував перший проморолик серіалу Швидкарі

Сюжет розгортається довкола незвичного експерименту в столиці. Фронтовий парамедик Макс Коваленко (Юрій Вихованець) прагне довести ефективність сучасної парамедичної системи реагування. Для цього він ініціює професійне змагання між двома бригадами.

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Його головним опонентів стає досвідчений лікар Анатолій Савчук (Віктор Жданов) — представник “старої школи”, який звик працювати за перевіреними роками принципами.

— Наш серіал — про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення двох поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає “добрих” чи “поганих” персонажів — обидва герої щиро прагнуть допомагати пацієнтам, але мають власні підходи до роботи, — зазначає креативна продюсерка проєкту Ольга Хавжу.

У головних ролях: Юрій Вихованець, Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару, Сергій Кисіль, Юлія Амелькіна, Сергій Кияшко, Світлана Штанько, Олег Шушпанніков, Вадим Лисяний, Мирослава Літвинська та інші.

Проєкт створено кінокомпанією UPHub спільно з ICTV2 за підтримки Держкіно, сприяння МОЗ України та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Для максимальної правдивості кожної медичної деталі сценаристам допомагали професійні лікарі-консультанти.

Точну дату осінньої прем’єри серіалу Швидкарі телеканал ICTV2 оголосить незабаром.

Раніше ICTV2 оголосили про повернення в ефір Надзвичайних новин з Костянтином Стогнієм. Програма виходитиме у новому форматі.

Фото: ICTV2

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