Весільна сукня та російськомовні хіти: Потап і Настя обурили мережу виступом у Юрмалі
- Потап і Настя Каменських заспівали російською на фестивалі Лайми Вайкуле.
- У коментарях під відео з фестивалю слухачі висловлюють обурення відсутністю перекладів пісень українською.
Потап і Настя Каменських потрапили у черговий гучний скандал через свій виступ на музичному фестивалі Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Латвії.
Артисти відновили спільні виходи на сцену, проте виконали свої старі російськомовні треки, які так і не переклали українською мовою.
Потап і Настя Каменських обурили мережу виступом в Юрмалі
Перформанс артистів розпочався ще поза сценою. Для червоного хідника та анонсів у соцмережах Каменських і Потап обрали весільні вбрання: співачка з’явилася у пишній сукні з об’ємною фатою, а шоумен — у чорному костюмі з білою сорочкою.
— Get married again? (Знову одружилися?) — підписали спільне відео в Instagram Потап і Настя.
Вже під час самого концерту дует змінив сценічні костюми та виконав низку своїх давніх російськомовних хітів, серед яких: У нас на районе, У мами, Все пучком та Не пара.
Реакція мережі на виступ Потапа і Насті в Юрмалі
Поява дуету на фестивалі у Юрмалі з російськомовним репертуаром викликала шквал критики та негативних коментарів серед українських користувачів соцмереж.
У коментарях під відео з фестивалю слухачі висловлюють обурення відсутністю перекладів пісень українською та зазначають, що артисти остаточно втратили зв’язок з українською аудиторією.
- Яким пучком???? Війна в країні…. Просто абсурд!
- Це жах. Навіщо вони на цьому чудовому фестивалі?
- Цей фестиваль було зіпсовано їх присутністю.
- Потап з Настею забули українську мову??
- Чому російською? Ур.. . Гроші закінчилися?!??
- Цей виступ зіпсував увесь концерт…Вони не заспівали жодної пісні українською мовою. Навіть Ніно Катамадзе сказала Слава Україні. А ці ні слова про Україну. Позорище…
- Я реально відчула іспанський сором.
- Як гидко на них дивитись!
Раніше Потап і Настя Каменських заявили про розрив. У повідомлені в соцмережах вони завуальовано повідомили про те, що їхній спільний шлях завершено, але слова “розлучення” у дописі не вказали.
Фото: Настя Каменських