Потап і Настя Каменських потрапили у черговий гучний скандал через свій виступ на музичному фестивалі Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Латвії.

Артисти відновили спільні виходи на сцену, проте виконали свої старі російськомовні треки, які так і не переклали українською мовою.

Потап і Настя Каменських обурили мережу виступом в Юрмалі

Перформанс артистів розпочався ще поза сценою. Для червоного хідника та анонсів у соцмережах Каменських і Потап обрали весільні вбрання: співачка з’явилася у пишній сукні з об’ємною фатою, а шоумен — у чорному костюмі з білою сорочкою.

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— Get married again? (Знову одружилися?) — підписали спільне відео в Instagram Потап і Настя.

Вже під час самого концерту дует змінив сценічні костюми та виконав низку своїх давніх російськомовних хітів, серед яких: У нас на районе, У мами, Все пучком та Не пара.

Реакція мережі на виступ Потапа і Насті в Юрмалі

Поява дуету на фестивалі у Юрмалі з російськомовним репертуаром викликала шквал критики та негативних коментарів серед українських користувачів соцмереж.

У коментарях під відео з фестивалю слухачі висловлюють обурення відсутністю перекладів пісень українською та зазначають, що артисти остаточно втратили зв’язок з українською аудиторією.

Яким пучком???? Війна в країні…. Просто абсурд!

Це жах. Навіщо вони на цьому чудовому фестивалі?

Цей фестиваль було зіпсовано їх присутністю.

Потап з Настею забули українську мову??

Чому російською? Ур.. . Гроші закінчилися?!??

Цей виступ зіпсував увесь концерт…Вони не заспівали жодної пісні українською мовою. Навіть Ніно Катамадзе сказала Слава Україні. А ці ні слова про Україну. Позорище…

Я реально відчула іспанський сором.

Як гидко на них дивитись!

Раніше Потап і Настя Каменських заявили про розрив. У повідомлені в соцмережах вони завуальовано повідомили про те, що їхній спільний шлях завершено, але слова “розлучення” у дописі не вказали.

Фото: Настя Каменських

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