Волонтер и общественный деятель Сергей Притула сообщил, что его младший сын Марко принял таинство крещения в Киево-Печерской лавре.

О событии Притула рассказал в соцсетях, опубликовав семейные фотографии с женой Екатериной и сыном.

Сергей Притула крестил сына в Лавре

На фото волонтер показал десятимесячного Марка, которого ранее почти не демонстрировал публично. Крещение состоялось в Киево-Печерской лавре, которая в ночь на 15 июня получила повреждения вследствие российской атаки.

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Притула отметил, что видит особый символизм в том, что таинство состоялось именно там.

— Россия бьет Шахедами по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан! Вижу большой символизм в том, что таинство крещения состоялось именно здесь. Свет победит тьму! — написал он.

Напомним, Марко является четвертым ребенком Сергея Притулы. От первого брака он имеет сына Дмитрия, а вместе с женой Екатериной Сопельник воспитывает также дочерей Соломию и Стефанию.

Что известно об атаке на Лавру

Один из дронов попал в верхнюю часть Успенского собора, что вызвало пожар и повреждение кровли. Еще один беспилотник атаковал башню Ивана Кущника.

Как сообщал генеральный директор Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко, спасателям удалось не допустить распространения огня внутрь собора и эвакуировать культурные ценности.

СБУ установила, что удар по Лавре был нанесен дроном Герань-2 — российской версией иранского Shahed. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что заповедник и Мыстецкий арсенал атаковали два российских беспилотника.

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