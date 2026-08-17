Актер и участник проекта Холостяк 14 Тарас Цымбалюк официально подтвердил роман с актрисой и блогером Еленой Светлицкой.

Цымбалюк публично признался в любви Светлицкой в ​​ видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Цымбалюк подтвердил отношения со Светлицкой: что известно

Тарас Цымбалюк опубликовал чувственное видео с избранницей, коротко и лаконично подписав его: Люблю тебя.

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В кадре влюбленные демонстрируют особые моменты с их совместных поездок и свиданий.

К тому же, видеоряд намекает, что этот роман длится уже длительное время, однако только сейчас пара решилась сделать свои отношения публичными.

Слухи о романе Цимбалюка и Светлицкой распространялись с начала этого года. Украинские звезды регулярно делились общими публикациями, однако отношения не подтверждали.

В марте 2026 года Тарас Цымбалюк заявлял, что будет комментировать отношения тогда, когда они “перерастут во что-то продолжительное, надежное и стабильное”.

Между тем, Елена Светлицкая в апреле 2026 года признавалась, что Цымбалюк занимает важное место в ее жизни. Однако тогда актриса называла Тараса “лишь другом”.

Несмотря на все заявления и догадки, в украинском шоу-бизнесе официально появилась еще одна яркая пара.

Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка и Елены Светлицкой

Тарас Цымбалюк был женат дважды. Первой женой актера стала его сокурсница Ангелина, однако брак быстро распался.

Второй брак Цымбалюк заключил с визажисткой Тиной Антоненко в 2021 году. Однако уже через 11 месяцев пара объявила о разрыве.

После развода Тарас Цымбалюк имел длительные отношения с дизайнером Светланой Готочкиной.

Также Цымбалюк был главным героем Холостяк 14, однако отношения с победительницей проекта Надин Головчук не имели продолжения в реальной жизни.

Елена Светлицкая более 10 лет была в браке с Николаем Светлицким, с которым воспитывает двух дочерей — Веру и Марию. В январе 2025 года пара официально объявила о разводе.

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