Расставил точки над i: Цымбалюк официально подтвердил роман со Светлицкой
Актер и участник проекта Холостяк 14 Тарас Цымбалюк официально подтвердил роман с актрисой и блогером Еленой Светлицкой.
Цымбалюк публично признался в любви Светлицкой в видео, опубликованном на его странице в Instagram.
Цымбалюк подтвердил отношения со Светлицкой: что известно
Тарас Цымбалюк опубликовал чувственное видео с избранницей, коротко и лаконично подписав его: Люблю тебя.
В кадре влюбленные демонстрируют особые моменты с их совместных поездок и свиданий.
К тому же, видеоряд намекает, что этот роман длится уже длительное время, однако только сейчас пара решилась сделать свои отношения публичными.
Слухи о романе Цимбалюка и Светлицкой распространялись с начала этого года. Украинские звезды регулярно делились общими публикациями, однако отношения не подтверждали.
В марте 2026 года Тарас Цымбалюк заявлял, что будет комментировать отношения тогда, когда они “перерастут во что-то продолжительное, надежное и стабильное”.
Между тем, Елена Светлицкая в апреле 2026 года признавалась, что Цымбалюк занимает важное место в ее жизни. Однако тогда актриса называла Тараса “лишь другом”.
Несмотря на все заявления и догадки, в украинском шоу-бизнесе официально появилась еще одна яркая пара.
Что известно о личной жизни Тараса Цымбалюка и Елены Светлицкой
Тарас Цымбалюк был женат дважды. Первой женой актера стала его сокурсница Ангелина, однако брак быстро распался.
Второй брак Цымбалюк заключил с визажисткой Тиной Антоненко в 2021 году. Однако уже через 11 месяцев пара объявила о разрыве.
После развода Тарас Цымбалюк имел длительные отношения с дизайнером Светланой Готочкиной.
Также Цымбалюк был главным героем Холостяк 14, однако отношения с победительницей проекта Надин Головчук не имели продолжения в реальной жизни.
Елена Светлицкая более 10 лет была в браке с Николаем Светлицким, с которым воспитывает двух дочерей — Веру и Марию. В январе 2025 года пара официально объявила о разводе.