Головний герой Холостяка 14 Тарас Цимбалюк та його обраниця Надін Головчук розповіли, чи залишилися вони разом після завершення проєкту.

Що відомо про стосунки Цимбалюка з Надін

Про свої стосунки після завершення реаліті Тарас та Надін розповіли у пост-шоу Холостяк. Життя після проєкту.

Дівчина зазначила, що після фіналу вони з Цимбалюком “будували свою історію”.

Зараз дивляться

– Такі зустрічі були цікаві. Ми мали максимально ховатися від людей, бо такі правила проєкту. До Тараса приїжджала на гастролі, – сказала Надін.

Тарас зазначив, що після участі у Холостяку 14 він одразу почав зніматися у військовому фільмі і у нього практично не було вихідних. Через це вони з Надін могли бачитися раз на два тижні.

– Крайні зустрічі супроводжувалися тим, що ми могли спілкуватися просто про проєкт. Іноді закривалися одне від одного. Іноді могли помовчати трішки. Кожна наступна зустріч давала нам зрозуміти, що ми намагаємося штучно щось запустити. Це просто відчувалося. І через певний час я порушив цю тему, – сказав Тарас.

Надін визнала, що вони з Тарасом не шукали можливостей, щоб зберегти стосунки, бо особисто в неї не було на це сил та енергії.

За словами дівчини, участь у проєкті сильно позначилася на її емоційному стані. Вона “вигоріла”, закрилася і не могла нормально комунікувати з людьми, адже була дуже виснаженою і втомленою.

І Надін зізналася, що й досі не оговталася після проєкту, хоча повернулася в терапію і зараз працює з психологом.

– Я відчував, що їй було важко після цього проєкту. Наді в якийсь момент взагалі нічого не хотілося. Їй хотілося лише зцілитися якось, – зауважив Тарас.

Цимбалюк додав, що вони з Надін зараз не разом. І хоча їхня історія на проєкті почалася дуже романтично, їм не вдалося побудувати стосунки у реальному житті.

Нагадаємо, що у фіналі Холостяка 14 Тарас Цимбалюк обирав між Надін та Настею.

На постшоу головний герой зізнався, що прощання з Настею було найскладнішим моментом на проєкті. І зараз, можливо, він би зробив інший вибір. Тарас вибачився перед дівчиною за те, що зробив їй боляче.