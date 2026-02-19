Финалистка Холостяка 14 Анастасия Половинкина призналась, общается ли она с главным героем проекта, актером Тарасом Цымбалюком.

Половинкина об отношениях с Цымбалюком

В сториз в Instagram Анастасия устроила рубрику Вопрос-Ответ, и подписчики поинтересовались, поддерживает ли она связь с Тарасом.

Половинкина отметила, что следит за Цымбалюком в Instagram, хотя он от нее отписался. По словам девушки, они с Тарасом не общаются, однако она не имеет к нему никаких претензий.

— Нет, с Тарасом я не общаюсь. Я подписана на него в Instagram, лайкаю прикольные фотки. Если вижу, что круто сняли рекламу, лайкаю эту рекламу. Огоньки на сториз не ставлю. Кажется, он от меня отписался. В принципе, это все общение, — ответила Анастасия.

Половинкина добавила: если где-то увидит Цымбалюка, то обязательно поздоровается.

— Если мы где-нибудь увидимся, то я скажу “привет”. Ное общение завершилось на этапе, что мы знакомы. Вот и все, никаких претензий я к нему не имею, — подчеркнула девушка.

Ранее Половинкина признавалась, что ее чувства к Цымбалюку прошли через месяц после финала Холостяка 14.

Последний раз они с Тарасом виделись в Буковеле в начале января. По словам Насти, это была случайная встреча, во время которой у них состоялся короткий диалог об отдыхе.

Фото: Анастасия Половинкина

