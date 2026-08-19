Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова, эмоционально прокомментировала трагическое известие о смерти голливудской актрисы Хейден Панеттьери.

Она опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост с общими фотографиями, посвященный бывшей возлюбленной Владимира Кличко.

Наталья Егорова отреагировала на смерть Хейден Панеттьери

Егорова призналась, что новость о внезапной смерти Хейден Панеттьери причинила ей невыразимую боль, и вспомнила их первое знакомство много лет назад.

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— Вчера, когда я узнала эту новость, мое сердце разбилось на тысячи обломков. Красивая девочка… Тебе было всего 20, когда мы познакомились, а мне — 36. И я до сих пор помню, как ты вошла в комнату — она мгновенно засияла светом. Это ты была. Куда бы ты ни шла, ты всегда приносила с собой свет: свою энергию, смех, невероятное чувство юмора и незабываемую улыбку. Ты могла оживить все пространство своим присутствием. Но по этим ярким, радостным эмоциям я всегда чувствовала глубокую гордость за тебя. Ты была одной из самых сильных и смелых женщин, которых я когда-то знала — хрупкая, но со львиным сердцем, — написала Наталья Егорова.

Также бывшая супруга Виталия Кличко отметила бескомпромиссную честность и искренность Панеттьери, на которую всегда можно было положиться.

— Боже, как же я любила твою честность! Твой острый язык и бесстрашие. Ты никогда не прикидывалась кем-то другим и не говорила людям только то, что они хотели услышать, независимо от того, кто стоял перед тобой. Ты всегда была на моей стороне, и я знала, что могу на тебя положиться, — поделилась Егорова.

По словам Натальи, они общались незадолго до трагедии перед выходом автобиографической книги Хейден. Модель выразила сожаление, что жизнь звезды оборвалась накануне ее дня рождения.

— Я до сих пор мысленно возвращаюсь к нашим последним разговорам перед выходом твоей книги. Ты говорила мне, что тебе вот-вот исполнится 37… Если бы у тебя было больше времени! В эту пятницу, 21 августа, тебе должно было исполниться всего 37 лет…

Мои самые искренние соболезнования твоим родным, семье, друзьям, поклонникам и каждому, чьей жизни ты коснулась. Ты оставила за собой яркий след света, который никогда не угаснет. Покойся с миром, моя красивая девочка, — подытожила бывшая жена Виталия Кличко.

Напомним, что о внезапной смерти Хейден Панеттьери стало известно в понедельник, 17 августа. Полиция до сих пор устанавливает обстоятельства смерти Панеттьери, однако некоторые подробности уже известны.

Хейден Панеттьери на протяжении многих лет находилась в отношениях с боксером Владимиром Кличко. Экс-пара имеет общую дочь Кайю-Евдокию. Накануне Владимир Кличко тоже эмоционально высказался по поводу смерти Панеттьери.

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