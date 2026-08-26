Посольство України у США звернулося до керівництва Симфонічного оркестру Аннаполіса (Annapolis Symphony Orchestra) із закликом скасувати участь російського скрипаля Вадима Рєпіна у концертах Forces of Nature, які заплановані на 6–7 листопада в Maryland Hall.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

У США вимагають скасувати концерти російського музиканта Рєпіна

Українська дипмісія висловила глибоке занепокоєння через рішення запросити музиканта, наголосивши на його системній підтримці дій Кремля та участі в російських державних ініціативах.

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Зокрема, дипломати нагадали, що 21 лютого 2024 року Вадим Рєпін виступив із Кремлівським оркестром на концерті до російського Дня захисника вітчизни — заходу, спрямованого на висловлення вдячності так званим “великим захисникам Росії”.

Окрім цього, після початку повномасштабної війни в Україні Фонд розвитку мистецтв Вадима Рєпіна регулярно отримує значні гранти від Президентського фонду культурних ініціатив РФ — установи, яка є одним із головних інструментів кремлівської пропаганди.

У посольстві зазначили, що низка провідних світових майданчиків вже відмовилася від співпраці з Рєпіним. Серед них — Мангаймський філармонічний оркестр у Німеччині, Угорський національний філармонічний оркестр, а також симфонічний оркестр Палм-Біч у Флориді, який скасував виступ музиканта у березні цього року.

Також у відомстві підкреслили, що Симфонічний оркестр Аннаполіса вже демонстрував принциповість у 2022 році, коли зняв Рєпіна з програми та присвятив виступ Україні.

Українські дипломати висловили сподівання, що оркестр знову підтвердить свою солідарність із нашою державою та перегляне поточний репертуар.

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