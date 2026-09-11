Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі розкрила, хто насправді фінансує її поїздки до країн із воєнними конфліктами та гуманітарними кризами, зокрема й до України, і висловилася про діяльність ООН.

Про це Джолі розповіла в інтерв’ю L’Officiel.

Джолі прокоментувала витрати на гуманітарні поїздки та діяльність ООН

Як відомо, Анджеліна Джолі тривалий час співпрацювала з ООН, однак акторка підкреслила, що фінансова складова її місій завжди залишалася виключно її власною відповідальністю.

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За словами Джолі, вона ніколи не перекладала логістичні чи фінансові витрати на міжнародні структури. Перельоти, оренду житла, забезпечення особистої охорони та інші супутні видатки вона завжди сплачує з власної кишені.

— Я завжди сама оплачувала свої поїздки — навіть у роки моєї роботи в ООН мої подорожі ніколи не були відповідальністю агентства. Те ж саме стосувалося житла, безпеки чи будь-чого подібного. Я ніколи не хотіла бути тягарем для агентства, — наголосила Джолі.

Попри самостійне фінансування, зірка зберігає прямі контакти з ООН, Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та численними благодійними організаціями.

Найбільший акцент у своїй роботі вона робить на взаємодії з тими, хто працює безпосередньо “на землі”, щоб володіти реальними фактами про стан справ у регіоні.

Попри наявність критичних поглядів на окремі моменти діяльності Організації Об’єднаних Націй, Джолі залишається переконаною у фундаментальній важливості її місії.

— Хоча я маю реальні побоювання щодо певних аспектів роботи ООН, я залишаюся глибоко переконаною у її життєво важливій ролі в захисті людської гідності, у наданні екстреної допомоги тим, кому більше нікуди звернутися, та в захисті прав людини, коли ніхто інший не звернеться. Зрештою, в об’єднанні народів у прагненні до миру. Мир, який так часто і так трагічно досі вислизає від нас.

Якби ми тільки жили за принципами Статуту ООН, і якби ці слова підтверджувалися діями, я вірю, що світ був би набагато кращим місцем, — зазначила акторка.

Нагадаємо, що про візит Анджеліни Джолі до України стало відомо наприкінці серпня. Мережею розповсюджувалися відео з різних міст України, в яких помічали Джолі.

Також в межах візиту Джолі до України акторка разом зі своїм сином Ноксом завітали до одного зі спортивних клубів Харкова.

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