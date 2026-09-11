У розслідуванні раптової смерті американської акторки та колишньої нареченої Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі стався суттєвий прогрес.

Федеральні правоохоронні органи та місцева поліція зосередили основні зусилля на пошуку ймовірного наркоторговця, який міг продати зірці летальні речовини.

Про це повідомляє західне видання TMZ із посиланням на джерела, залучені до ходу слідства.

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Смерть Гейден Панеттьєрі: нові подробиці

За даними інсайдерів, колишній хлопець Гейден Панеттьєрі Браян Хікерсон, який перебував разом із нею в орендованій квартирі в Грінвіллі у момент трагедії, вже поспілкувався зі співробітниками Управління боротьби з наркотиками США (DEA).

Хоча Хікерсон утримується від публічних коментарів для ЗМІ, його розмова з правоохоронцями може мати ключове значення для розкриття справи.

Наразі слідчі чекають на офіційні результати токсикологічної експертизи, які мають остаточно встановити точну причину смерті Панеттьєрі.

Втім, головний вектор розслідування вже визначено.

— Влада зосереджується на потенційному наркоторговці, — підтвердило обізнане джерело.

Правоохоронці припускають, що саме придбані у дилера речовини могли спричинити фатальне передозування.

Наразі офіційних арештів у справі не проводилося.

Що відомо про смерть Гейден Панеттьєрі

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі раптово померла 16 серпня у віці 36 років.

Безпритомну акторку знайшли в апартаментах. Першим непритомну зірку виявив брат Хікерсона, поки сам Браян спав.

Чоловік намагався врятувати акторку та використав Наркан — спеціальний препарат, призначений для термінової нейтралізації наслідків передозування опіоїдами.

На жаль, реанімаційні заходи не дали результату. Сама наявність цього медикаменту у приміщенні викликала додаткові запитання у слідчих.

Тим часом мати загиблої, Леслі Фогель, публічно звинуватила Браяна Хікерсона у причетності до смерті її доньки, нагадуючи про їхній складний та конфліктний роман.

Також відомо, що Хайден протягом багатьох років мала задокументовану історію боротьби з алкогольною та наркотичною залежністю.

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