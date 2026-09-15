Возвращение принца Гарри и Меган Маркл на постоянное проживание в Великобританию вместе с детьми снова привлекло внимание к глубокому расколу в британской королевской семье.

Тем не менее принц Уильям и Кейт Миддлтон пытаются сохранять спокойствие и сосредоточиться на собственной семье и государственных обязанностях.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на возвращение Гарри и Меган Маркл

Возвращение Гарри и Меган совпало с важным семейным моментом для Уильяма и Кейт — их старший сын, 13-летний принц Джордж, начал обучение в Итонском колледже и впервые переехал в школу-интернат.

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На фоне этого события король Чарльз обнародовал официальное письмо, в котором подтвердил, что Гарри и Меган остаются бездейственными членами королевской семьи.

Это снова подчеркнуло наличие нерешенного семейного конфликта.

— Уильям и Кэтрин могут настаивать на том, что их внимание должно быть сосредоточено на них и их семье, но будут оказывать давление на то, как они будут взаимодействовать с Гарри и Меган и их семьей в будущем, — отмечает королевский эксперт Рассел Майерс. Взгляд Уильяма четкий – любые отношения его отца с Гарри или Сассексами как семьей полностью зависят от него. Но, глядя в будущее, у него не будет никаких отношений, ни в рабочем, ни в частном порядке, — добавляет Май Майерс.

В настоящее время между принцем Уильямом и принцем Гарри нет прямого контакта.

Эксперты описывают текущую ситуацию как переход от активного противостояния к продолжительной паузе.

По словам инсайдеров, принц Уильям и Кейт Миддлтон придерживаются традиционного подхода монархии – оставаться собранными и выполнять свою работу, не отвлекаясь на публичные споры.

— Они воспринимают это как второстепенное шоу и давнюю историю, — говорит автор королевской литературы Саймон Вигар.

Напомним, что о переезде принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию стало известно в конце августа. Их дети — 7-летний сын принц Арчи и 5-летняя дочь принцесса Лилибет уже пошли в местную частную школу.

Меж тем Меган Маркл поделилась первым семейным видео с Гарри и детьми по возвращении в Британию. На нем зафиксированы разные моменты их жизни в английской местности.

Источник : People

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