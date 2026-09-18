18 сентября команда новостной программы Факты телеканала ICTV отмечает 26 годовщину с момента первого выхода в эфир.

Именно в этот день в 2000 году зрители впервые увидели выпуск новостей, который на протяжении десятилетий остается надежным ориентиром для миллионов украинцев как в мирные дни, так и во время испытаний великой войны.

Программа Факты отмечает 26-летие в эфире

В течение этих лет Факты боролись за статус главного источника проверенной информации. Вместе с программой страна проживала ключевые исторические события, понимала процессы в регионах и на государственном уровне и строила планы.

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Кроме того, проект долгое время удерживал абсолютное лидерство по количеству материалов, посвященных защите окружающей среды и развитию сознательного потребления.

Руководитель и ведущая программы Елена Фроляк как посол Глобального договора ООН системно промотировала экологическую повестку дня на международной арене.

С первых дней Великой войны редакция Фактов, как и вся медиагруппа Starlight Media, приняла решение оставаться в Киеве, чтобы не прерывать вещание из столицы ни на минуту.

Главной задачей команды стала всесторонняя поддержка общества и Вооруженных Сил Украины. Формат работы претерпел изменения: в рамках марафона Єдині новини телеканал ICTV перешел на круглосуточное информационное вещание.

Легендарная ведущая и руководительница Фактов Елена Фроляк так вспоминает этот путь.

— 26 лет вместе со страной! Буквально – в горе и в радости! Мы, как зеркало жизни, — ничего не утаили, ничего не украшали, ничего не пропустили, были в омуте побед, взлетел, нищеты, сомнения, трагедии и сверхусилия. В первый день великой войны вместе со страной начали этот черный отсчет… Эфир не прекращали ни на день, запаслись одеялами, подушками, в самые трудные первые дни ночевали прямо на канале, сначала вели эфир из влажного и холодного укрытия / нынче обустроенного и теплого. Даже не знаю ли радоваться этому … Наши военкоры на передовой с 14 года, наша Таня Доцяк — харьковская журналистка, похоже, в бронике даже спит … Мы там, где надо, мы там, где пульсирует жизнь и трудятся люди, мы там, где куется победа, и мы будем снимать момент ее бесспорно! Факты там, где нужно стране! Факты там, где Украина! И так уже 26 лет, – рассказывает Фроляк.

Часть сотрудников Фактов сегодня защищает Украину в рядах сил обороны. Среди них: Антон Машкин, Артем Голуб, Константин Мельников, Андрей Смиян, Орест Ребман, Дмитрий Кобзарь, Дмитрий Строкач и Дмитрий Матвиенко.

О ценности и миссии коллектива высказался CEO Starlight Media Александр Богуцкий.

— Факты — новости, созданные людьми для людей. Людьми, которых знает страна, которым доверяет уже 26 лет. Это редакция, работающая в интересах украинского общества и нашей армии. Не ради скорости любой ценой или эмоций, а чтобы быть надежным источником проверенной информации и опорой в то время, когда вокруг так много фейков. Спасибо всей команде, каждому и каждой, кто творит Факты в кадре и вне его, в гражданских городах и у линии столкновения, ежедневным трудом и выбором. Мое главное пожелание Фактам – быть и главным голосом хороших новостей и украинской гордости во время лучшего нашего будущего.

Военные корреспонденты Фактов Олег Корниенко, Егор Ромахло и Владислав Круглов работают непосредственно на передовой, показывая миру устойчивость украинских воинов и реалии прифронтовых городов.

Недавно репортаж Олега Корниенко о разрушенной Константиновке вошел в шортлист престижной мировой премии для военкоров Prix Bayeux Calvados-Normandie.

Журналисты и редакторы Starlight Media постоянно вовлечены в собрание для ВСУ. Только за первые восемь месяцев 2026 года команда Фактов вместе с гостевыми студиями ICTV и программой Вікна-новини собрала на нужды украинского войска более 28 млн грн.

Сегодня Факты удерживают лидерство в эфирном вещании среди новостных программ и стремительно увеличивают охват в онлайн-пространстве.

В частности, материалы редакции на YouTube-канале уже пересекли отметку в 350 млн просмотров.

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