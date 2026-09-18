18 вересня команда новинної програми Факти телеканалу ICTV відзначає 26 річницю з моменту першого виходу в ефір.

Саме цього дня у 2000 році глядачі вперше побачили випуск новин, який протягом десятиліть залишається надійним орієнтиром для мільйонів українців — як у мирні дні, так і в часи випробувань великої війни.

Програма Факти святкує 26-річчя в ефірі

Протягом цих років Факти виборювали статус головного джерела перевіреної інформації. Разом із програмою країна проживала ключові історичні події, глибше розуміла процеси у регіонах і на державному рівні та будувала плани на майбутнє.

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Крім того, проєкт тривалий час утримував абсолютне лідерство за кількістю матеріалів, присвячених захисту довкілля та розвитку свідомого споживання.

Керівниця та ведуча програми Олена Фроляк як амбасадорка Глобального договору ООН системно промотувала екологічний порядок денний на міжнародній арені.

З перших днів великої війни редакція Фактів, як і вся медіагрупа Starlight Media, прийняла рішення залишатися в Києві, аби не переривати мовлення зі столиці ні на хвилину.

Головним завданням команди стала всебічна підтримка суспільства та Збройних сил України. Формат роботи зазнав змін: у межах марафону Єдині новини телеканал ICTV перейшов на цілодобове інформаційне мовлення.

Легендарна ведуча та керівниця Фактів Олена Фроляк так згадує цей шлях.

— 26 років разом з країною! Буквально — в горі й в радості! Ми, як дзеркало життя, — нічого не втаїли, нічого не прикрашали, нічого не пропустили, були у вирі перемог, злетів, злиднів, сумнівів, трагедій і надзусиль. У перший день великої війни разом з країною почали цей чорний відлік… Ефір не припиняли ні на день, запаслися ковдрами, подушками, у найважчі перші дні ночували прямо на каналі, спочатку вели ефір з вологого і холодного укриття / нині облаштованого і теплого. Навіть не знаю чи радіти цьому…Наші воєнкори на передовій з 14 року, наша Таня Доцяк — харківська журналістка, схоже, в броніку навіть спить… Ми там, де треба, ми там, де пульсує життя і трудяться люди, ми там, де кується перемога, і ми будемо знімати момент її беззаперечного тріумфу! Факти там, де треба країні! Факти там де Україна! І так уже 26 років, — розповідає Фроляк.

Частина співробітників Фактів сьогодні захищає Україну у лавах Сил оборони. Серед них: Антон Машкін, Артем Голуб, Костянтин Мельников, Андрій Сміян, Орест Ребман, Дмитро Кобзар, Дмитро Строкач та Дмитро Матвієнко.

Про цінність та місію колективу висловився CEO Starlight Media Олександр Богуцький.

— Факти — це новини, створені людьми для людей. Людьми, яких знає країна, яким довіряє вже 26 років. Це редакція, що працює в інтересах українського суспільства та нашого війська. Не заради швидкості за будь-яку ціну чи емоцій, а щоб бути надійним джерелом перевіреної інформації та опорою в час, коли довкола так багато фейків. Дякую всій команді, кожному та кожній, хто творить Факти в кадрі та поза ним, у цивільних містах і біля лінії зіткнення, щоденною працею та вибором. Моє головне побажання Фактам — бути й головним голосом хороших новин та української гордості в час кращого нашого майбутнього.

Воєнні кореспонденти Фактів Олег Корнієнко, Єгор Ромахло та Владислав Круглов працюють безпосередньо на передовій, показуючи світові стійкість українських воїнів та реалії прифронтових міст.

Нещодавно репортаж Олега Корнієнка про зруйновану Костянтинівку увійшов до шортліста престижної світової премії для воєнкорів Prix Bayeux Calvados-Normandie.

Журналісти та редактори Starlight Media постійно залучені до зборів для ЗСУ. Тільки за перші вісім місяців 2026 року команда Фактів разом із гостьовими студіями ICTV та програмою Вікна-новини зібрала на потреби українського війська понад 28 млн грн.

Сьогодні Факти утримують лідерство в ефірному мовленні серед новинних програм і стрімко збільшують охоплення в онлайн-просторі.

Зокрема, матеріали редакції на YouTube-каналі вже перетнули позначку у 350 млн переглядів.

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