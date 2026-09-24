Победительница Холостяка Екатерина Лозовицкая вышла замуж: первые кадры со свадьбы
Украинская модель и победительница 12 сезона романтического проекта Холостяк Екатерина Лозовицкая вышла замуж.
Свадьба состоялась вчера, 23 сентября.
Екатерина Лозовицкая вышла замуж: что известно
Первыми фотографиями и видео со свадьбы Екатерины Лозовицкой поделилась в Instagram подруга невесты и экс-участница Холостяка Александра Погорелова, которая была среди приглашенных гостей.
Избранником Екатерины Лозовицкой стал певец и преподаватель вокала азербайджанского происхождения Гидаят Сейидов, строящий музыкальную карьеру под псевдонимом Geed.
Также Гидаят Сейидов запомнился зрителям участием в 13-м сезоне Голоса страны, где стал одним из полуфиналистов в команде Артема Пивоварова.
Для торжественного события Екатерина Лозовицкая выбрала роскошное кружевное платье, а жених появился в белом костюме.
Об отношениях Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сейидова стало известно около двух месяцев назад.
А уже месяц назад Лозовицкая и Geed официально объявили о помолвке.
Напомним, что Екатерина Лозовицкая уже имела помолвку с бойфрендом Владимиром, однако весной прошлого года объявила о разрыве отношений.
Фото: Екатерина Лозовицкая