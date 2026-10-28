Евровидение 2027: 36 стран подтвердили участие, в том числе Украина
Участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2027 официально подтвердили 36 стран, в том числе Украина.
Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).
Евровидение 2027: какие страны подтвердили участие
Следующий конкурс Евровидение состоится в Болгарии, которая получила право на его проведение после победы певицы DARA с песней Bangaranga в 2026 году.
Местом проведения выбрали приморский город Бургас, а главной ареной станет Arena Burgas.
Организацией шоу займется Болгарское национальное телевидение (BNT) совместно с Европейским вещательным союзом.
На данный момент участие подтвердили 36 стран:
- Албания,
- Армения,
- Австралия,
- Австрия,
- Азербайджан,
- Бельгия,
- Болгария,
- Канада,
- Хорватия,
- Кипр,
- Дания,
- Эстония,
- Финляндия,
- Франция,
- Грузия,
- Германия,
- Греция,
- Израиль,
- Италия,
- Латвия,
- Литва,
- Люксембург,
- Мальта,
- Молдова,
- Черногория,
- Северная Македония,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Румыния,
- Сан-Марино,
- Сербия,
- Швеция,
- Швейцария,
- Украина,
- Великобритания.
Одной из главных новостей стало присоединение Канады. Страна впервые выступит на Евровидении после того, как в июле 2026 года CBC/Radio-Canada стала полноправным членом EBU.
Также в конкурс возвращается Северная Македония, которая пропустила предыдущие четыре года.
Кто отказался от Евровидения 2027
Несмотря на подтверждение участия 36 стран, окончательный список участников пока не сформирован.
Испания и Словения еще не приняли решение об участии. В прошлом году вещатели обеих стран отказались от конкурса из-за участия Израиля.
Поскольку израильский вещатель KAN остается среди участников, Европейский вещательный союз разрешил Испании и Словении определиться до декабря.
Нидерланды решили приостановить подготовку к Евровидению 2027. После консультаций с вещателями нидерландская общественная организация NPO не получила достаточной поддержки для участия страны.
При этом конкурс в Нидерландах будут транслировать.
Ирландия тоже отказалась от участия и трансляции Евровидения 2027.
Общественный вещатель RTÉ объяснил это гуманитарной ситуацией в секторе Газа и продолжающимися жертвами среди гражданского населения.
Украина на Евровидении 2027: когда выберут представителя
Украина официально подтвердила участие в Евровидении 2027. Представителя страны определят по результатам национального отбора.
Общественное вещание принимает заявки от артистов до 2 ноября 2026 года.
Победителя национального отбора планируют определить в феврале 2027 года. Организаторы будут учитывать ситуацию с безопасностью и возможные сложности зимнего периода.
Музыкальным продюсером национального отбора стал украинский музыкант и композитор Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой.
Ранее сообщалось, что Чехия официально отказалась от участия в Евровидении 2027.
Чешский общественный вещатель Česká televize объяснил это решение оптимизацией расходов и изменениями в своем бюджете.
Представители телекомпании отметили, что Евровидение требует значительных финансовых ресурсов на организацию, производство и подготовку выступлений.
Кроме того, Чехия решила не покупать права на телетрансляцию конкурса.
В то же время чешские зрители смогут голосовать за участников в категории Остальной мир (Rest of the World).