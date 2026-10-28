Участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2027 официально подтвердили 36 стран, в том числе Украина.

Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Евровидение 2027: какие страны подтвердили участие

Следующий конкурс Евровидение состоится в Болгарии, которая получила право на его проведение после победы певицы DARA с песней Bangaranga в 2026 году.

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Местом проведения выбрали приморский город Бургас, а главной ареной станет Arena Burgas.

Организацией шоу займется Болгарское национальное телевидение (BNT) совместно с Европейским вещательным союзом.

На данный момент участие подтвердили 36 стран:

Албания,

Армения,

Австралия,

Австрия,

Азербайджан,

Бельгия,

Болгария,

Канада,

Хорватия,

Кипр,

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Франция,

Грузия,

Германия,

Греция,

Израиль,

Италия,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Молдова,

Черногория,

Северная Македония,

Норвегия,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Сан-Марино,

Сербия,

Швеция,

Швейцария,

Украина,

Великобритания.

Одной из главных новостей стало присоединение Канады. Страна впервые выступит на Евровидении после того, как в июле 2026 года CBC/Radio-Canada стала полноправным членом EBU.

Также в конкурс возвращается Северная Македония, которая пропустила предыдущие четыре года.

Кто отказался от Евровидения 2027

Несмотря на подтверждение участия 36 стран, окончательный список участников пока не сформирован.

Испания и Словения еще не приняли решение об участии. В прошлом году вещатели обеих стран отказались от конкурса из-за участия Израиля.

Поскольку израильский вещатель KAN остается среди участников, Европейский вещательный союз разрешил Испании и Словении определиться до декабря.

Нидерланды решили приостановить подготовку к Евровидению 2027. После консультаций с вещателями нидерландская общественная организация NPO не получила достаточной поддержки для участия страны.

При этом конкурс в Нидерландах будут транслировать.

Ирландия тоже отказалась от участия и трансляции Евровидения 2027.

Общественный вещатель RTÉ объяснил это гуманитарной ситуацией в секторе Газа и продолжающимися жертвами среди гражданского населения.

Украина на Евровидении 2027: когда выберут представителя

Украина официально подтвердила участие в Евровидении 2027. Представителя страны определят по результатам национального отбора.

Общественное вещание принимает заявки от артистов до 2 ноября 2026 года.

Победителя национального отбора планируют определить в феврале 2027 года. Организаторы будут учитывать ситуацию с безопасностью и возможные сложности зимнего периода.

Музыкальным продюсером национального отбора стал украинский музыкант и композитор Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой.

Ранее сообщалось, что Чехия официально отказалась от участия в Евровидении 2027.

Чешский общественный вещатель Česká televize объяснил это решение оптимизацией расходов и изменениями в своем бюджете.

Представители телекомпании отметили, что Евровидение требует значительных финансовых ресурсов на организацию, производство и подготовку выступлений.

Кроме того, Чехия решила не покупать права на телетрансляцию конкурса.

В то же время чешские зрители смогут голосовать за участников в категории Остальной мир (Rest of the World).