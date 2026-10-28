Участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2027 офіційно підтвердили 36 країн, серед яких Україна.

Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

Євробачення 2027: які країни підтвердили участь

Наступний конкурс Євробачення відбудеться в Болгарії, яка здобула право на його проведення після перемоги співачки DARA з піснею Bangaranga у 2026 році.

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Місцем проведення обрали прибережне місто Бургас, а головною ареною стане Arena Burgas.

Організацією шоу займатиметься Болгарське національне телебачення (BNT) спільно з Європейською мовною спілкою.

Наразі участь підтвердили 36 країн:

Албанія,

Вірменія,

Австралія,

Австрія,

Азербайджан,

Бельгія,

Болгарія,

Канада,

Хорватія,

Кіпр,

Данія,

Естонія,

Фінляндія,

Франція,

Грузія,

Німеччина,

Греція,

Ізраїль,

Італія,

Латвія,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Молдова,

Чорногорія,

Північна Македонія,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Румунія,

Сан-Марино,

Сербія,

Швеція,

Швейцарія,

Україна,

Велика Британія.

Однією з головних новин стало приєднання Канади. Країна вперше виступить на Євробаченні після того, як у липні 2026 року CBC/Radio-Canada стала повноправним членом EBU.

Також до конкурсу повертається Північна Македонія, яка пропустила попередні чотири роки.

Хто відмовився від Євробачення 2027

Попри підтвердження участі 36 країн, остаточний список конкурсантів поки не сформовано.

Іспанія та Словенія ще не ухвалили рішення щодо участі. Торік мовники обох країн відмовилися від конкурсу через присутність Ізраїлю.

Оскільки ізраїльський мовник KAN залишається серед учасників, Європейська мовна спілка дозволила Іспанії та Словенії визначитися до грудня.

Нідерланди вирішили призупинити підготовку до Євробачення 2027. Після консультацій із мовниками нідерландська суспільна організація NPO не отримала достатньої підтримки для участі країни.

Водночас конкурс у Нідерландах транслюватимуть.

Ірландія також відмовилася від участі та трансляції Євробачення 2027.

Суспільний мовник RTÉ пояснив це гуманітарною ситуацією в секторі Гази та продовженням загибелі цивільного населення.

Україна на Євробаченні 2027: коли оберуть представника

Україна офіційно підтвердила участь у Євробаченні 2027. Представника країни визначать за результатами Національного відбору.

Суспільне Мовлення приймає заявки від артистів до 2 листопада 2026 року.

Переможця Нацвідбору планують визначити в лютому 2027 року. Організатори враховуватимуть безпекову ситуацію та можливі виклики зимового періоду.

Музичним продюсером Національного відбору став український музикант і композитор Дмитро Шуров , відомий як Pianoбой.

Раніше повідомлялося, що Чехія офіційно відмовилася від участі в Євробаченні 2027.

Чеський суспільний мовник Česká televize пояснив рішення оптимізацією витрат і змінами у своєму бюджеті.

Представники телекомпанії зазначили, що Євробачення потребує значних фінансових ресурсів на організацію, виробництво та підготовку виступів.

Крім того, Чехія вирішила не купувати права на телевізійну трансляцію конкурсу.

Водночас чеські глядачі зможуть голосувати за учасників у категорії Решта світу (Rest of the World).

Джерело : Суспільне

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