Канада впервые в истории примет участие в песенном конкурсе Евровидение. Об этом официально объявили Европейский вещательный союз (EBU) и национальный общественный вещатель страны CBC/Radio-Canada.

Дебют Канады состоится на Евровидении 2027, которое пройдет в Болгарии. Страна станет первым новым участником конкурса после Австралии, которая присоединилась к Евровидению в 2015 году.

Канада выступит в полуфинале Евровидения 2027

Канада будет участвовать в полуфиналах конкурса наравне с другими странами. Детали отбора представителя на Евровидение CBC/Radio-Canada обещает объявить позже в этом году.

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Возможность присоединиться к конкурсу появилась после того, как на прошлой неделе CBC/Radio-Canada стал полноправным членом Европейского вещательного союза. Именно этот статус открыл вещателю право участвовать в Евровидении, начиная с 71-го конкурса.

Президент и генеральный директор CBC/Radio-Canada Мари-Филип Бушар заявила, что объявление символично прозвучало именно в День Канады.

По ее словам, участие в Евровидении позволит представить канадских исполнителей на одной из самых известных музыкальных сцен мира. В то же время канадские зрители и дальше смогут голосовать за участников конкурса, но теперь получат возможность поддержать и собственного представителя.

Почему Канада присоединилась к Евровидению

В EBU отметили, что интерес канадцев к Евровидению остается очень высоким. Во время 70-го конкурса в 2026 году Канада вошла в тройку самых активных стран в голосовании категории Rest of the World (Остальной мир). Кроме того, канадцы были среди крупнейших покупателей билетов за пределами Европы и приезжали в Вену на полуфиналы и финал конкурса.

Директор Евровидения в EBU Мартин Грин подчеркнул, что рад приветствовать Канаду в семье конкурса.

Он напомнил, что страна давно связана с Евровидением, ведь канадские артисты неоднократно выступали на его сцене. В частности, победительницей конкурса 1988 года стала канадская певица Селин Дион, которая представляла Швейцарию.

По словам Грина, теперь Канада сможет представить на Евровидении собственный творческий стиль и музыкальную культуру.

Источник : Eurovision

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