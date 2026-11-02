Украинский певец Laud прокомментировал, пойдет ли восьмой раз на Нацотбор на Евровидение.

О возможном участии в Нацотборе Laud рассказал в интервью журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малинюк.

Laud рассказал, пойдет ли восьмой раз на Нацотбор на Евровидение

Laud признался, что пока хочет держать интригу по поводу своего вероятного участия в Нацотборе на Евровидение 2027 года.

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— Я до сих пор держу интригу и хочу, чтобы вы это услышали и узнали, когда появится список. Могу честно сказать, что после прошлогоднего финала Евровидения я написал демо, которое меня вдохновило. Когда это произойдет? Я так понимаю, что это будет в следующем месяце, – заметил Laud.

Напомним, что Laud уже семь раз принимал участие в Национальном отборе на Евровидение.

В прошлом году певец был в шаге от победы в Нацотборе и занял второе место с песней Lightkeeper.

Музыкальным продюсером Нацотбора 2027 года вновь стал композитор и исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой). Имя представителя Украины будет определено в феврале 2027 года.

Участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2027 уже официально подтвердили 36 стран, среди которых Украина.

Фото: Laud

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