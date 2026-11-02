Певец Laud рассказал, планирует ли в восьмой раз участвовать в Нацотборе на Евровидение
Украинский певец Laud прокомментировал, пойдет ли восьмой раз на Нацотбор на Евровидение.
О возможном участии в Нацотборе Laud рассказал в интервью журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малинюк.
Laud рассказал, пойдет ли восьмой раз на Нацотбор на Евровидение
Laud признался, что пока хочет держать интригу по поводу своего вероятного участия в Нацотборе на Евровидение 2027 года.
— Я до сих пор держу интригу и хочу, чтобы вы это услышали и узнали, когда появится список. Могу честно сказать, что после прошлогоднего финала Евровидения я написал демо, которое меня вдохновило. Когда это произойдет? Я так понимаю, что это будет в следующем месяце, – заметил Laud.
Напомним, что Laud уже семь раз принимал участие в Национальном отборе на Евровидение.
В прошлом году певец был в шаге от победы в Нацотборе и занял второе место с песней Lightkeeper.
Музыкальным продюсером Нацотбора 2027 года вновь стал композитор и исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой). Имя представителя Украины будет определено в феврале 2027 года.
Участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2027 уже официально подтвердили 36 стран, среди которых Украина.
Фото: Laud