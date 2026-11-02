Український співак Laud прокоментував, чи піде увосьме на Нацвідбір на Євробачення.

Про можливу участь у Нацвідборі Laud розповів в інтерв’ю журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк.

Laud розповів, чи піде увосьме на Нацвідбір на Євробачення

Laud зізнався, що поки хоче тримати інтригу щодо своєї ймовірної участі у Нацвідборі на Євробачення 2027.

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— Я досі тримаю інтригу й хочу, щоб ви це почули та дізналися, коли з’явиться список. Можу чесно сказати, що після торішнього фіналу Євробачення я написав демо, яке мене дуже надихнуло. Коли це буде? Я так розумію, що це буде наступного місяця, — зауважив Laud.

Нагадаємо, що Laud уже сім разів брав участь у Нацвідборі на Євробачення.

Торік співак був за крок від перемоги у Нацвідборі й посів друге місце з піснею Lightkeeper.

Музичним продюсером Нацвідбору 2027 знову став композитор та виконавець Дмитро Шуров (Pianoбой). Ім’я представника України визначать у лютому 2027 року.

Участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2027 вже офіційно підтвердили 36 країн, серед яких Україна.

Фото: Laud

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