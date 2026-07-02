Певец Laud (Владислав Каращук) рассказал, что его квартира пострадала во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля.

Артист призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, ведь никогда не знаешь, куда может попасть удар.

Laud о последствиях российского обстрела

Сейчас смотрят

Певец опубликовал видео, на котором видны выбитые окна в квартире. По словам Каращука, повреждения его жилья оказались минимальными по сравнению с домом напротив.

— Спасибо каждому, кто переживает и спрашивает — мы в порядке. Окна вылетели, но повреждения минимальные по сравнению с домом напротив. Это был очень сильный и мощный взрыв. Главное, что целы, — написал Laud.

Он также призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

— Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, куда может прилететь. Опасность во время тревоги возможна повсюду, — подчеркнул певец.

Laud также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате российской атаки.

День траура в Киеве

В память о жертвах российской массированной атаки пятница, 3 июля, объявлена в Киеве Днем траура. В городе приспустят государственные флаги, а также отменят все развлекательные мероприятия.

В ночь на 2 июля оккупанты обстреляли столицу ракетами и ударными беспилотниками.

По последним данным, в результате удара погибли как минимум 20 человек, еще более 80 получили ранения. Поисково-спасательная операция в одном из поврежденных домов Дарницкого района продолжается, поскольку под завалами могут оставаться люди.

Фото: Laud

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.