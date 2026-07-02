Главное, что целы: Laud показал поврежденную квартиру после массированной атаки на Киев
- В результате взрыва в квартире артиста выбило окна.
- По словам Laud, повреждения его жилья минимальны по сравнению с домом напротив.
- Исполнитель сообщил, что он и его близкие не пострадали.
Певец Laud (Владислав Каращук) рассказал, что его квартира пострадала во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля.
Артист призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, ведь никогда не знаешь, куда может попасть удар.
Laud о последствиях российского обстрела
Певец опубликовал видео, на котором видны выбитые окна в квартире. По словам Каращука, повреждения его жилья оказались минимальными по сравнению с домом напротив.
— Спасибо каждому, кто переживает и спрашивает — мы в порядке. Окна вылетели, но повреждения минимальные по сравнению с домом напротив. Это был очень сильный и мощный взрыв. Главное, что целы, — написал Laud.
Он также призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.
— Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, куда может прилететь. Опасность во время тревоги возможна повсюду, — подчеркнул певец.
Laud также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате российской атаки.
День траура в Киеве
В память о жертвах российской массированной атаки пятница, 3 июля, объявлена в Киеве Днем траура. В городе приспустят государственные флаги, а также отменят все развлекательные мероприятия.
В ночь на 2 июля оккупанты обстреляли столицу ракетами и ударными беспилотниками.
По последним данным, в результате удара погибли как минимум 20 человек, еще более 80 получили ранения. Поисково-спасательная операция в одном из поврежденных домов Дарницкого района продолжается, поскольку под завалами могут оставаться люди.
Фото: Laud