Жена Остапчука показала трогательную встречу его сыновей Эвана и Тимофея
- Жена Владимира Остапчука показала трогательное фото его сыновей от разных браков.
- Эван и Тимофей находились на совместной прогулке.
Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Екатерина – поделилась редким семейным кадром.
Екатерина Остапчук показала, как проводит время старший сын ее мужа Эван, рожденный в первом браке с Еленой Войченко, вместе с ее первенцем Тимофеем.
Екатерина Остапчук показала, как выглядит старший сын Остапчука
Фотографию из совместной прогулки Тимофея и Эвана Екатерина обнародовала в своем Instagram.
На фотографии оба мальчика встали спиной к объективу, поэтому лица сыновей Остапчука остались скрытыми.
Однако кадр ясно демонстрирует теплые отношения между братьями: во время прогулки дети держались за руки.
Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет и воспитывают двоих общих детей — дочь Эмилию и сына Эвана.
Пара объявила о разрыве в 2019 году, а уже в 2020 официально оформила развод.
Процесс расставания сопровождался громкими публичными обвинениями со стороны Войченко по поводу измен и споров вокруг воспитания детей, которые впоследствии переехали с матерью в Канаду.
Впрочем, через время бывшим супругам удалось найти общий язык. Сейчас Владимир и Елена поддерживают нормальные отношения ради детей.
Напомним, что Екатерина и Владимир Остапчук ждут второго общего ребенка. У пары родится еще один сын.