Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Екатерина – поделилась редким семейным кадром.

Екатерина Остапчук показала, как проводит время старший сын ее мужа Эван, рожденный в первом браке с Еленой Войченко, вместе с ее первенцем Тимофеем.

Екатерина Остапчук показала, как выглядит старший сын Остапчука

Фотографию из совместной прогулки Тимофея и Эвана Екатерина обнародовала в своем Instagram.

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На фотографии оба мальчика встали спиной к объективу, поэтому лица сыновей Остапчука остались скрытыми.

Однако кадр ясно демонстрирует теплые отношения между братьями: во время прогулки дети держались за руки.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет и воспитывают двоих общих детей — дочь Эмилию и сына Эвана.

Пара объявила о разрыве в 2019 году, а уже в 2020 официально оформила развод.

Процесс расставания сопровождался громкими публичными обвинениями со стороны Войченко по поводу измен и споров вокруг воспитания детей, которые впоследствии переехали с матерью в Канаду.

Впрочем, через время бывшим супругам удалось найти общий язык. Сейчас Владимир и Елена поддерживают нормальные отношения ради детей.

Напомним, что Екатерина и Владимир Остапчук ждут второго общего ребенка. У пары родится еще один сын.

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