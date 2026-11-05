Дружина Остапчука показала зворушливу зустріч його синів Евана та Тимофія
- Дружина Володимира Остапчука показала зворушливе фото його синів від різних шлюбів.
- Еван та Тимофій перебували на спільній прогулянці.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — Катерина — поділилася рідкісним сімейним кадром.
Катерина Остапчук показала, як проводить час старший син її чоловіка Еван, народжений у першому шлюбі з Оленою Войченко, разом із її первістком Тимофієм.
Катерина Остапчук показала, як виглядає старший син Остапчука
Світлину зі спільної прогулянки Тимофія та Евана Катерина оприлюднила у своєму Instagram.
На світлині обидва хлопчики постали спиною до об’єктива, тому обличчя синів Остапчука залишилися прихованими.
Однак кадр чітко демонструє теплі стосунки між братами: під час прогулянки діти трималися за руки.
Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Олена Войченко прожили у шлюбі 12 років і виховують двох спільних дітей — доньку Емілію та сина Евана.
Пара оголосила про розрив у 2019 році, а вже у 2020 офіційно оформила розлучення.
Процес розставання супроводжувався гучними публічними звинуваченнями з боку Войченко щодо зрад та суперечок довкола виховання дітей, які згодом переїхали з матір’ю до Канади.
Втім, через час колишньому подружжю вдалося порозумітися. Нині Володимир та Олена підтримують нормальні взаємини заради дітей.
Нагадаємо, що Катерина та Володимир Остапчук чекають на другу спільну дитину. У пари народиться ще один син.