Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — Катерина — поділилася рідкісним сімейним кадром.

Катерина Остапчук показала, як проводить час старший син її чоловіка Еван, народжений у першому шлюбі з Оленою Войченко, разом із її первістком Тимофієм.

Катерина Остапчук показала, як виглядає старший син Остапчука

Світлину зі спільної прогулянки Тимофія та Евана Катерина оприлюднила у своєму Instagram.

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На світлині обидва хлопчики постали спиною до об’єктива, тому обличчя синів Остапчука залишилися прихованими.

Однак кадр чітко демонструє теплі стосунки між братами: під час прогулянки діти трималися за руки.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Олена Войченко прожили у шлюбі 12 років і виховують двох спільних дітей — доньку Емілію та сина Евана.

Пара оголосила про розрив у 2019 році, а вже у 2020 офіційно оформила розлучення.

Процес розставання супроводжувався гучними публічними звинуваченнями з боку Войченко щодо зрад та суперечок довкола виховання дітей, які згодом переїхали з матір’ю до Канади.

Втім, через час колишньому подружжю вдалося порозумітися. Нині Володимир та Олена підтримують нормальні взаємини заради дітей.

Нагадаємо, що Катерина та Володимир Остапчук чекають на другу спільну дитину. У пари народиться ще один син.

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